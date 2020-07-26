سميرة سعيد بملابس شبابية في أحدث جلسة تصوير: "كل شوية بتصغري"

لايف ستايل

إطلالة شبابية جديدة، تألقت بها الفنانة المغربية سميرة سعيد، في أحدث جلسة تصوير لها، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأطلت الفنانة بملابس صيفية فاتحة اللون، مرتدية بنطلون أبيض، وقميص منقوش يجمع بين الأزرق والأبيض، مع تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج صباحي بسيط، ونظارة شمسية حمراء كبيرة الحجم، معلقة باللغة الإنجليزية: "أهم شيء هو الاستمتاع بحياتك.. أن تكون سعيدا.. هذا كل ما يهم".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال يا ديفا"، و"كل شوية بتصغري"، و"شكلك أصغر مني.. رغم إني لسه في الثانوية"، فيما علق رأي مخالف بقوله "اللوك ده مش لايق عليكي".

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ولا تزال سميرة تعمل حاليا، على أغنيات ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن يطرح مع بداية العام الجديد.