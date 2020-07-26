طرق علاج لدغة العقارب في المنزل عقب شائعة انتشارها بالإسكندرية ومطروح

صحة

شائعات عدة ملئت مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من انتشار فصيلة "غريبة" من العقارب في الإسكندرية ومرسى مطروح، وسط آلاف النصائح بغلق الشبابيك والأبواب، تجنبًا لدخولها إلى المنازل والشاليهات، ما تسبب في إثارة تساؤلات حول كيفية علاج لدغات العقرب منزليًا.

وتضمنت التحذيرات الإلكترونية مواصفات ذلك المخلوق، من بينها أنه يشبه العقرب، ويلتصق بلحم الشخص ولا ينتزع مخالبه سوى باللحم بنفسه، مسببًا التسمم الحاد للشخص، حيث أن ذلك العقرب المشابه في هيئته للعنكبوت "مجرد لعبة"، مستوحاة من أحد أفلام الخيال العلمي ويدعى "Alien"، إلا أن الأمهات مستمرة في السؤال والبحث عن وسائل سريعة للتعافي من لدغات العقرب.

طرق علاج لدغات العقرب في المنزل

وفيما يلي طرق علاج لدغة العقرب في المنزل، وفقا لما ذكره الموقع الطبي mayo clinic.

1- لابد من تنظيف موضع اللدغة في الجسد بالماء مع القليل من الصابون.

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2- استخدام كمادات باردة لوضعها مكان اللدغة.

3- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات في حالة الشعور بصعوبة في البلع.

4- يفضل تناول مسكنًا للألم، ولاسيما التي تحتوي على الأيبوبروفين، لتخفيف الشعور بالآلام.

5- لابد من التوجه لأقرب مستشفى في حالة تفاقم الشعور بالوجع، لإجراء تحليل الدم، وأشعات لمعرفة ما إذا كان السم أثر على الكبد والقلب والرئتين وبقية الأعضاء.

يشار إلى أن أحداث الفيلم المستوحى منه اللعبة التي تحدث عنها المنشور المتداول، تدور حول الكائن الفضائي شديد العدوانية الذي يقتل طاقم السفينة الفضائية وينتقم منهم عن طريق امتصاص طاقتهم وغرز مخالبه في لحمهم.

وتعرف اللعبة الجديدة باسم "Facehugger"، وتباع العديد من أشكالها عبر المتاجر الإلكترونية المختفلة مثل أمازون، ولا يوجد شيء في الحقيقة يحمل صورة ذلك الحيوان المنتشر عبر مواقع التواصل، وإنما هي صورة للعبة مستوحاة من فيلم أجنبي فقط لا غير.