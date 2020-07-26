تعرف على صفات لحوم الحمير قبل العيد "علشان ميضحكش عليك"

صحة

أثار ضبط حملة محلية، ما يقرب من طن لحوم حمير بمنزل جزار بقرية الحواويش، في محافظة سوهاج، والذي كان يعتمد عليها في عمله، وذلك قبل أيام من عيد الأضحى، ما جدد التساؤلات حول الصفات التي يمكن من خلالها التعرف على تلك اللحوم، وتفريقها عن البقري والجاموسي.

الدكتورة نادين العمروسي الطبيبة البيطرية، توضح مواصفات لحم الحمير لـ"هن"، قائلة إنها تتميز بالرائحة الكريهة الفذة، و"اللي يأكلها يحس إن طعمها مسكر"، مضيفة أن لونها يميل إلى البني القاتم، فضلًا عن وضوح خطوط الألياف والعضلات بها.

وتابعت الطبيبة البيطرية، أن لحوم الحمير تكون خالية تماما من "الدِهن"، على عكس اللحوم البقرية ذات اللون الأحمر والدهون الصفراء، أو لحوم الجاموس التي تتميز باللون الأحمر القاتم، والدهون البيضاء.

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وتشير الدكتورة نادين، إلى أنه على الرغم من رائحتها المقززة إلى أنه لا يمكن التعرف عليها في حالة خلطها بالملح والتوابل والبهارات، مع بعض قطع اللحوم الحمراء.

تفاصيل ضبط نصف طن لحوم حمير داخل منزل أحد الجزارين بسوهاج

تمكنت حملة قادها حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمدينة أخميم بسوهاج، بتأمين من قوات الشرطة، وبمشاركة من إدارة الطب البيطري، وإدارة المجازر، من ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل جزار بقرية الحواويش.

وذكر بيان صادر للوحدة المحلية لمدينة أخميم أنه تنفيذا توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة اللحوم والذبائح بالأسواق، في إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، جرى تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم برئاسة حسين حبارير، رئيس المدينة.

جاءت الحملة للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري بمشاركة أشرف علي، رئيس قرية الحواويش، والدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر، والدكتور طارق لطفي، مدير الإدارة البيطرية بأخميم وبالاشتراك مع مركز شرطة أخميم بقيادة الرائد أحمد حسام، معاون مباحث مركز شرطة أخميم.