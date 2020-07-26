أحمد فلوكس بعد سفره لبلد حبيبته اللبنانية: "أنا لما بحب بجن"

علاقات و مجتمع

أغنية رومانسية، شاركها الفنان أحمد فلوكس، مرتين عبر خاصية "استوري" حسابه الرسمي على إنستجرام، وذلك عقب سفره إلى الإمارات، حسبما أعلن قبل أيام، والتي تعيش فيها حبيبته الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، مقدمة برنامج عبر "دبي تي في".

وقرر "فلوكس" إرفاق أغنية "أنا لما بحب بجن" للمطرب السوري أمجد الجمعة، على صورتين له، اليوم وأمس، أولاهما بـ"تيشرت" أسود وبنطلون رياضي أخضر، والأخرى بسترة منقوشة وتوب أسود اللون.

يأتي ذلك بعد أيام من عودة "فلوكس" إلى متابعة الإعلامية عبر إنستجرام، وهو نفس ما فعلته الأخيرة، بعدما حذف كل منهما الآخر بدون أسباب معلنة.

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وسبق تلك الخطوة، توجيه "فلوكس" رسالة إلى "ديالا"، عبر فيس بوك وإنستجرام، قال خلالها: "هذه السيدة من أكثر النساء احتراما واجتهادا في مجالها.. احترمها وأحبها وأكن كل الاحترام لشخصها ومشوارها، وأحب شخصها"، مضيفا: "اعتذار واجب مني لها نيابة عن بعض المواقع والأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أساس من الصحة الهدف منها التشوية".

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على مشاعره اتجاهها: "أحبك جدا وأحترمك وأحترم حبي لكي.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا مكي خط أحمر"، مرفقا "إيموشن" قبلات، وصورة لها بفستان قصير منقوش وفضفاض.

وبحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد خلال فترة تعليق حركة الطيران المرتبطة بإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.