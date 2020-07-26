محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
يتهافت الأشخاص على تناول اللحوم الحمراء، بمختلف أنواعها، وخاصًة مع بداية عيد الأضحى، إلا أن متبعي النظام الغذائي الصحي، عليهم الحذر ومعرفة كمية السعرات الحرارية، الموجودة في كل نوع من تلك اللحوم.
يستعرض "الكونسلتو"، السعرات الحرارية الموجودة في اللحوم، وفقًا لما جاء بموقع "Fatsecret"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها الضاني والجملي.. إليك السعرات الحرارية في لحم العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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