10 خرافات حول الحمل.. إليك التفسير العلمي لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعتبر فترة الحمل مهمة ومثيرة في حياة المرأة، لا عجب أن مثل هذا الحدث الفريد محاط بعدد كبير من التحذيرات والقوالب النمطية المختلفة والتي منها لا أساس له من الصحة.

وأورد موقع "Bright Side " الأمريكي، 10 خرافات حول الحمل التي تم نقلها من جيل إلى جيل التي تبين أن لها تفسيرات علمية.

1- الحمل يجعل المرأة غبية:

عادة ما تجعل التغييرات في مستويات الهرمون النساء أكثر عاطفية وحساسية ولكن أثناء الحمل، تكتشف العديد من النساء مواهب ومهارات جديدة، على سبيل المثال، يرسم بعضهن صورا مذهلة، أو يكتبن كتبا للأطفال، أو حتى يبدأن أعمالهن التجارية الخاصة بهم، ولكن في الوقت نفسه، توجد بالفعل ظاهرة "فقدان الذاكرة" حيث يحاول دماغ المرأة أن يخضع لتكيف اجتماعي ويحاول تشكيل ارتباط بالطفل والأم المستقبلية، لذلك، يصعب على بعض النساء القيام بعدة أشياء في نفس الوقت ويمكنهن أن يصبحن أكثر نسيانا وغيابا.

2- الفحص بالموجات فوق الصوتية يؤذي الطفل:

يوصي معظم الأطباء بأن تخضع الحوامل لفحص الموجات فوق الصوتية 3 مرات أثناء الحمل، ويجب إجراء الفحص بشكل أكثر تكرارا فقط إذا كان هناك خطر محتمل على صحة الأم أو الطفل، حيث يستخدم التصوير بالموجات فوق الصوتية موجات صوتية عالية التردد وخلافا لتصوير الأشعة السينية.

وبفضل التصوير بالموجات فوق الصوتية، يمكن للأطباء استبعاد إمكانية الحمل خارج الرحم، وتحديد الأمراض المحتملة للجنين، ومساعدة كل من المرأة والطفل في الوقت المناسب.

3- على المرأة أن تلد طفلها الأول قبل أن تبلغ الثلاثين:

إذا كانت المرأة التي تبلغ من العمر 30 عاما تعتني بنفسها وتناول طعاما صحيا وتتلقى ما يكفي من التمارين وتخضع بانتظام لفحوصات طبية وقائية، فإن خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل قليل، حيث ترتبط أمراض الجنين ومشاكله أثناء الحمل في الغالب بحالة الجسم وليس بالعمر البيولوجي، حيث يمكن أن تظهر الأساليب الحديثة للتشخيص انحرافات في النمو في أقرب مرحلة ممكنة، لذلك يمكن للمرأة أن تخطط للحمل عندما تكون مستعدة حقا لذلك، جسديا ونفسيا.

4- ترغب جميع النساء إلى تناول الأطعمة المالحة أثناء الحمل:

قد يحاول جسم المرأة الحامل الإشارة إلى أنها تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية والمعادن المفقودة بطريقة غريبة جدا، على سبيل المثال، من خلال الرغبة في تناول قطعة من الطباشير أو حفنة من الرماد، ويكمن سبب آخر لميول تذوق الطعام الغريب إلى التغيرات الهرمونية، وقد ترغب النساء الحوامل ليس فقط إلى الأطعمة المالحة ولكن الحلوة أو الحامضة أيضا، لكن الشوكولاتة لا تزال المنتج رقم واحد في قائمة أكثر الأطعمة المرغوبة.

5- التمارين الرياضية ضارة:

إذا لم تواجه المرأة أي مشاكل صحية أثناء الحمل، فالتمرين البدني المنتظم ضروري للأم المستقبلية، لأن الرياضة لا تساعد فقط على البقاء في حالة جيدة ولكنها مفيدة أيضا لنمو الجنين ويمكن أن تسهل عملية الولادة، ولهذا السبب تصبح عضلات وأوتار المرأة أكثر مرونة وأقوى أثناء الحمل، ولكن يجب عليك دائما استشارة الطبيب ومدرب اللياقة البدنية من ذوي الخبرة فيما يتعلق بكثافة التدريبات الخاصة بك.

6- الجنس يضر بالجنين:

ربما يكون خطر ممارسة الجنس أثناء الحمل أحد أكثر الأساطير انتشارا، حيث يقول البعض إنها ضارة للطفل، وغير سارة للأم، ولكن إذا لم تشعر المرأة بأي انزعاج، فلن يتسبب النشاط الجنسي في أي ضرر، على العكس من ذلك، فإن الجماع بشكل منتظم مفيد للصحة، لأنه لا يساعد فقط على تقوية عضلات الحوض ولكنه يوفر أيضا مشاعر إيجابية للأم المستقبلية، نظرا لأن الحالة العاطفية للمرأة خلال هذه الفترة مهمة للغاية.

7- الأسماك والجوز يؤثران بشكل كبير على ذكاء الطفل:

لا يمكن إنكار الخصائص الصحية لهذه المنتجات، حيث الجوز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، لذلك يقوي الأوعية الدموية والقلب وله تأثير مفيد على الجهاز العصبي، واليود في الأسماك مفيد للغدة الدرقية، لذلك، يجب على الأم المستقبلية إضافة هذه المنتجات إلى نظامها الغذائي.

ويحتوي أيضا كل من الأسماك والمكسرات على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ، ومع ذلك، لم يثبت علميا تأثيرهم على تنمية القدرات العقلية للطفل في المستقبل.

8- الإجهاد خطير للغاية:

الإجهاد المستمر والشديد ليس مفيدا لأي شخص، لكننا جميعا نجد أنفسنا أحيانا في مواقف مرهقة وهذا أمر طبيعي تماما، وموقفك تجاه الإجهاد هو ما يحدث فرقا حقا، حيث إن القلق المستمر بشأن معاناة الطفل، يؤثر بالسلب، لذا لا تدع القليل من المتاعب تفسد مزاجك.

9- كريم ضد علامات التمدد أمر حتمي:

غالبا ما تعتبر كريمات علامات التمدد نوعا من الأدوات السحرية ووسيلة فعالة لحل جميع مشاكل الجلد المتعلقة بالحمل، ولكن تجدر الإشارة إلى أن التركيبة لا تختلف كثيرا عن غسول الترطيب، وبالطبع، يمكن أن يجعل استخدام مثل هذا المنتج بشرتك أكثر مرونة ونعومة ولكنه لا يستطيع إزالة جميع علامات التمدد، لذا لا يجب أن تقلل من شأن العامل الوراثي ونوع بشرتك، لذا تحدثي مع والدتك أو خالتك أو جدتك واكتشفي حالة بشرتهم بعد الحمل، على الأرجح، نفس الشيء ينتظرك.

10- يجب تقليل استهلاك المياه خلال الشهر الثالث:

في الماضي، نُصح النساء الحوامل بشرب كمية أقل من السوائل خلال الفصل الثالث لتجنب التورم، ولكن أثبت العلماء أن التورم وتعدد السوائل أثناء الولادة لا علاقة لهما باستهلاك المياه، على العكس من ذلك، فإن كمية كافية من الماء تساعد على التعامل مع هذه المشاكل.