9 ألوان لدم الحيض يجب عليكِ معرفتها.. كل واحد منها يخبرك عن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يشير لون دم الطمث للمرأة عن وجود مشكلة صحية ما؛ فخلال فترة الحيض، يتخلص الجسم من الأنسجة والدم من الرحم عبر المهبل، ويمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية والظروف الصحية أيضا على لون ونسيج دم الدورة الشهرية.

وفيما يلي نذكر لكِ ما يقوله لون دم الطمث عن صحتك، وفق ما نقل موقعا "healthline" و"medicalnewstoday".

1- اللون الوردي:

قد يشير الدم ذي اللون الوردي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، ما يؤدي أيضا إلى أن يكون دم الحيض خفيفا في اللون.

2- مائي:

المائي يعني الذي لا لون له تقريبا أو دم الحيض ذي اللون الوردي الفاتح جدا، أنك تعاني من نقص المغذيات، أو قد تكون مصابا بسرطان المبيض، لكن لا تتوتري كثيرا، فالسرطان من قناة فالوب يمثل أقل من 2 في المائة من جميع سرطانات أمراض النساء.

3- البني الداكن:

مثل الدم الأسود هو علامة على وجود دم قديم كان جالسا في الرحم، وقد يظهر في بداية الدورة الشهرية أو نهايتها.

4- سميكة وتبدو مثل المربى:

إن إفراز الدم الشبيه بالمربى خلال الدورة الشهرية مع الجلطات الحمراء الداكنة، يعني أنه قد يكون لديك مستويات منخفضة من هرمون البروجسترون وارتفاع هرمون الاستروجين، ومع ذلك، إذا كانت الجلطات كبيرة الحجم وكان هناك الكثير منها، فقد يعني ذلك أن لديك خللا هرمونيا، وأيضا يمكن أن يكون السبب هو الأورام الليفية في الرحم.

Advertisements

5- الأحمر الفاتح:

يشير الدم الأحمر اللامع إلى وجود دماء جديدة وتدفق مستمر، قد تبدأ الدورة بنزيف أحمر فاتح وتغمق في نهاية الفترة، قد يجد بعض الناس أن دمهم يبقى أحمر فاتحا طوال فترة الدورة الشهرية، وقد يكون وجود بقع أو نزيف غير معتاد أثناء الطمث علامة على عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مثل الكلاميديا أو السيلان، وفي حالات نادرة، يكون النزيف الأحمر اللامع علامة على سرطان عنق الرحم.

6- لون التوت البري الأحمر:

يعتبر الدم الشبيه بلون التوت البري خلال الدورة الشهرية صحيا ورائعا، ولكن يجب ملاحظة أن ما هو طبيعي لشخص ما قد لا يكون كذلك بالنسبة لشخص آخر، لذا من الأفضل تحديد موعد مع الطبيب للتشخيص الصحيح.

7- البرتقالي:

اللون البرتقالي، تماما مثل مزيج الرمادي والأحمر قد يعني أنك مصاب بعدوى، ومع ذلك، ستصاحب ذلك الرائحة الكريهة والآلام الشديدة إذا كانت عدوى STD / STI.

8- الأحمر الداكن:

قد ترى دما أحمر داكنا عند الاستيقاظ أثناء الدورة الشهرية، وربما يعني ببساطة أن الدم يجلس في الرحم لفترة من الوقت ولكنه لم يتأكسد إلى درجة تحوله إلى اللون البني.

9- الدم الأسود:

يمكن أن يشير الدم الأسود إلى انسداد داخل المهبل، وتشمل الأعراض الأخرى للانسداد المهبلي، إفرازات ذات رائحة كريهة، وصعوبة في التبول والحكة والتورم في المهبل أو حوله.