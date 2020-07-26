محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
إذا كنتَ من مدمني الشاي الأحمر، وترغب في إنقاص الوزن الزائد، فلحسن حظك، هناك إضافات صحية يمكنك وضعها على كوب الشاي وتساهم في التخلص من دهون البطن "الكرش".
يستعرض "الكونسلتو"، عددًا من الإضافات لكوب الشاي، وتساهم في حرق الدهون، وفقًا لما جاء بموقع "Health line"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجتها مذهلة للتخلص من الكرش.. 5 إضافات للشاي الأحمر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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