نتيجتها مذهلة للتخلص من الكرش.. 5 إضافات للشاي الأحمر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

إذا كنتَ من مدمني الشاي الأحمر، وترغب في إنقاص الوزن الزائد، فلحسن حظك، هناك إضافات صحية يمكنك وضعها على كوب الشاي وتساهم في التخلص من دهون البطن "الكرش".

يستعرض "الكونسلتو"، عددًا من الإضافات لكوب الشاي، وتساهم في حرق الدهون، وفقًا لما جاء بموقع "Health line"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.