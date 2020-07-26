أحدها تقوي المناعة.. 5 أطعمة يجب عليك تناولها نيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تتناولها نيئة، إذ تمنح جسمك بفوائد غذائية إضافية.

واتضح أن الطعام يمكن أن يكون أكثر صحة عند تناوله نيئًا، أو على الأقل عندما يتعلق الأمر بهذه الثمار والخضروات الثمانية، التي نستعرضها وفقا لموقع thehealthy.

البروكلي

ربما تم تشجيعك على تناوله عندما كنت طفلاً، ولكن قد لم يتم إخبارك أنه من الأفضل تناوله نيئًا بدلاً من طهيه، إذ يحتوي على كميات كبيرة من مركب مضاد للأكسدة يسمى سلفورافين، والذي قد يساعد في الوقاية من السرطان والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والالتهاب والاكتئاب وحالات صحية أكثر ضررًا.

ووجدت دراسة نشرت في عام 2008 في مجلة الغذاء والكيمياء الزراعية أن أجسامنا تمتص السلفورافان بسرعة أكبر عندما نأكل البروكلي النيء بدلاً من طهيه.

البصل

إنه ملئ بالفوائد الصحية، بما في ذلك مكافحة السرطان، بفضل التركيزات العالية من "الفيركونويد كيرسيتين".

ويقول آشلي والتر، أخصائي التغذية: "عندما يتم تناوله نيئًا، فإنك تزيد من خصائص (البصل) لمكافحة السرطان، بينما الطبخ يقلل فوائد الكيماويات النباتية فيه".

والأكثر من ذلك، أن البصل ينتمي إلى عائلة أليوم للخضروات، ما يعني أنها تحتوي على عوامل مضادة يمكنها الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أنه عندما يتم تسخين البصل الخام في الفرن، تختفي هذه الخصائص الصحية للقلب تمامًا في غضون 30 دقيقة أو أقل، اعتمادًا على ما إذا كان البصل كاملًا أو مقسمًا إلى أرباع أو مطحون.

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الثوم

مثل البصل، الثوم من بين الأطعمة التي يجب أن تستمر في تناولها نيئة، إذ يحتوي أيضًا على عوامل مضادة للصفيحات، ولكن هذا يعني أن خصائصه التي تحارب أمراض القلب والأوعية الدموية تتأثر بالحرارة.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن تسخين الثوم عند 392 درجة لمدة ست دقائق يكبح تمامًا النشاط المضاد للصفيحات في الثوم غير المسحوق.

من بين الفوائد الصحية غير المتوقعة الأخرى لاستخدام الثوم الخام، أظهرت الأبحاث، بما في ذلك دراسة نشرت في عام 2019 في مجلة هندسة العمليات الغذائية، أن الحرارة تعطل إنزيم الألينيز، كما أن غليه لمدة 20 دقيقة قتلت النشاط المضاد للبكتيريا تمامًا، ودمرت دقيقة واحدة فقط من حرارة الميكروويف 100 بالمائة من قدرته على مكافحة السرطان.

التوت

ربما تعرف بالفعل أن التوت الأزرق صحي بالنسبة لك، إنه مليء بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى الفلافونويد، وتناوله نيئًا يضمن لك الحصول على كل هذه الفوائد.

وجدت دراسة نشرت في عام 2014 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن معالجة التوت البري، من خلال الطهي، يقلل من مستويات البوليفينول.

الفلفل الأحمر

يعد الفلفل المشوي إضافة سريعة وسهلة لأي وجبة، ولكن قد ترغب في تناول هذا الخضار نيئا، من بين الأطعمة التي تعزز جهازك المناعي، يعد الفلفل الأحمر مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، فهو يحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف فيتامين سي الموجود في البرتقال، ويمكن للحرارة أن تدمر هذه المغذيات الأساسية لكن هذا ليس كل شيء.

وأظهرت مراجعة الدراسات المنشورة في عام 2015، في مجلة مضادات الأكسدة، أن الفلفل الأحمر يحتوي أيضًا على مضادات أكسدة أكثر من أي فلفل رومي آخر، ما يمنحه قوى خارقة من حيث الحماية ضد نوع الضرر التأكسدي للخلايا التي تؤدي إلى السرطان والسكري، ومرض الزهايمر وأمراض أخرى.