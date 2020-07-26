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"بينا برر".. طريقة عمل زبدة الفول السوداني في المنزل

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مطبخ

زبدة الفول السوداني

تصدر مصطلح "بينا برر" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيس بوك، عقب تداول مقطع فيديو منشور عبر "تيك توك"، يظهر من خلاله أحد الأشخاص وهو يعلق على مقطع فيديو آخر لشخص يستخدم زبدة فول السوداني لإعادة لصق البلاط المكسور، ليصيح الشاب: "بيستخدم بينا بارر"، وعلى الفور بات البعض يتسائل عن المصطلح، ويتداوله بشكل واسع. 

ويرصد "هُن"، طريقة عمل الـ"بينا برر" أو زبدة الفول السوداني في المنزل. 

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مقادير زبدة الفول السوداني

كوب فول سوداني غير مملح

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة عسل أبيض

رشة ملح

طريقة عمل زبدة الفول السوداني 

في الكبة الكهربائية، قومي بخلط  الفول السوداني مع الزيت والعسل الأبيض. 

ضيفي رشة ملح، واستمري في الضرب حتى يمتزج القوام. 

احفظيها في وعاء مُحكم الغلق، ومن ثم للثلاجة.

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