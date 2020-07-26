بسمة "أبيض في أبيض" بأحدث جلسة تصوير.. ومتابع: "عود الياسمين"

لايف ستايل

خضعت الفنانة بسمة، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور أحمد شهابي، والتي شاركت كواليسها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "بسمة" خلال جلسة التصوير بإطلالة هادئة مرتدية بدلة وقبعة باللون الأبيض، من اختيار الاستايلست عبير الأنصاري، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها، بأنامل خبير التجميل مرشد.

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ولاقت جلسة التصوير التي خضعت لها الفنانة بسمة، استحسان المتابعين، وحققت آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات التي كان من أبرزها: "الأناقة والجمال كله، أميرة الرقة، أول ماشوفت الصورة افتكرت أغنية يابوضحكة جنان، منطبقة تماما على الصورة من أول الضحكة الجنان لغاية الفاكهة اللي طارحة على عود الياسمين".

وتشارك "بسمة" في فيلم "قبل الــ40"، بطولة داليا مصطفى وإيهاب فهمي ومحمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.