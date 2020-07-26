نرمين الفقي تنشر صورة من طفولتها بالبكيني.. ومتابعون: جميلة من صغرك

علاقات و مجتمع

استعادت الفنانة نرمين الفقي، ذكريات طفولتها بصورة لها وهي طفلة مرتدية المايوه على أحد الشواطئ.

وعبر حسابها الرسمي على إنستجرام، نشرت "الفقي" مجموعة من الصور وهي تستمع بالإجازة الصيفية داخل حمام السباحة، ومن بينها صورة لها وهي طفلة مرتدية المايوه البكيني.

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وعلقت نرمين الفقي، على الصور قائلة: "بين الماضي والحاضر"، وتفاعل معها الكثير من متابعيها في التعليقات: "يخربيت طعامتك"، "الست اللي بتأكد لنا إن بنات مصر هما الأحلى"، "في جميع الأحوال والسنين برضو جميلة".

ويذكر أن آخر ما شاركت به نرمين الفقي، كان في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث ‏من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، وشاركها رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل.‎