10 معلومات عن شبيهة دينا الشربيني: أب مصري وأم مغربية وتصدرت غلاف "فوج" 3 مرات

علاقات و مجتمع

أصبحت إيمان همام عارضة الأزياء الهولندية، محور حديث "السوشيال ميديا، بعدما تحدث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الشبه الكبير بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، خاصة بعد مقطع الفيديو الذي نشرته "إيمان" وهي ترقص على أحد الشواطئ مرتدية مايوه بكيني، والذي أظهر الشبه الكبير في ملامحهما.

ويرصد "هن"، في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء الهولندية إيمان همام.

- من مواليد 5 أكتوبر 1996، أي أنها تبلغ من العمر 24 عامًا.

- مسلمة الديانة ولديها شقيقة واحدة تدعى "عائشة".

- ولدت في هولندا، لأب مصري وأم مغربية، لذلك تعتبر نفسها أفريقية.

- كان أول ظهور لها في 2014، حينما افتتحت عرض دار أزياء "جيفنشي"، وكان عمرها لا يتعدى الـ17 عامًا.

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- بعدها بدأت عارضة الأزياء تسافر في جميع أنحاء العالم، وتشارك في عروض مثل دار أزياء "فيرزتشي" و"ألكسندر ماكوين" "شانيل" و"فالنتينو".

- عملت كعارضة أزياء في أكثر من مؤسسة مثل الوكالة الأمريكية "dna"، ووالكالة الأوروبية "viva"، وwhy not وcode.

- تعتبر عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل، مثلها الأعلى.

- ظهرت على غلاف مجلة "فوج" الأمريكية، ثلاث مرات.

- تعتبر عملها يفتح الباب أمام عارضات الأزياء السمراوات، وتحارب العنصرية ضد اللون.

- تداولت أقاويل حول وجود علاقة عاطفية تربطها بمغني الراب الكندي "دريك"، إذ رصدت بعض الصور والفيديوهات ظهورهما سويا.