حازم إيهاب يتغزل في خطيبته: سبب آخر للشعور بالأمان

علاقات و مجتمع

شارك الفنان حازم إيهاب، عددا من الصور عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة خطيبته منة داغر، وهي فتاة من خارج الوسط الفني.

وأرفق "إيهاب" تعليقًا على الصور متغزلًا بها: "سبب آخر للشعور بالأمان".

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وكان الفنان الشاب حازم إيهاب، أعلن خطبته، عبر حسابه على إنستجرام، في مايو الماضي، ونشر صورته بصحبة خطيبته، بـ"دبل الخطوبة"، مصحوبة بتعليق: "We made it baby You’re officially mine ".

وانهالت التعليقات لتهنئة حازم إيهاب، بخطوبته، منهم الفنانان أحمد خالد صالح، وإيمان العاصي.

وشارك حازم إيهاب، في موسم رمضان 2020، بمسلسل ونسني، الذي عرض على قنوات mbc.