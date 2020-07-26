متابعة لـ روان بن حسن: "إزاي تنزلي حمام السباحة وعندك مرض جنسي".. والأخيرة ترد

علاقات و مجتمع

تعرضت الفاشونستا الكويتية، روان بن حسين، لانتقاد من قِبل إحدى متابعاتها بسبب صورها الأخيرة التي ظهرت من خلالها بحمام السباحة.

ونشرت روان الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بصحبة طفلة رضيعة، معلقة: "لونا الحلوة الصغنونة سبحت لأول مرة اليوم".

Advertisements

وقالت إحدى المتابعات: "معلش كيف تسبحين في مسبح عام وأنتي تقولين زوجك نقلك مرض جنسي"، لترد عليه الفاشونستا الكويتية مستنكرة: "المرض الجنسي بينتقل بالمسبح؟، طب ليه اسمه مرض جنسي".

وكشفت "روان" مؤخرًا عن غضبها من معرفتها بخيانة زوجها لها قائلة: "في كل مرة كنت أغضب لأنني كنت الملامة على كل أخطائه وصفني البعض أنني مجنونة، مريضة نفسيًا وإن كان هو شخص غير متزن لأنني أمسكت بزوجي مع فتيات ليل وكنت أتعرض للإساءة العقلية القصوى حتى إنني خضعت للعلاج لأنني شعرت أنني لست متوازنة".

الخيانة التي تعرضت لها "روان" لم تتوقف عند الضرر النفسي إذ امتدت آثارها للإصابة بعدوى جنسية خطيرة، بحسب وصفها: "افترضوا أنني مطلقة والآن أريد أن يعرف الجميع أنني سأطلق زوجي الذي نقل إلى فيروس hpv type 16 لأنه كان يخونني مع فتيات ليل، ويعد من الفيروسات العالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم".