احذر.. 7 مخاطر تهدد جسمك إذا توقفت عن الاستحمام بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الاستحمام من الأمور التي يجب الحفاظ عليه يوميا أو 5 مرات في الأسبوع على الأقل من أجل نظافة الجسد، وتجنبا لمنع إلحاق الضرر به، لكن ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن الاستحمام بانتظام؟

وفي التقرير التالي، نستعرض ماذا يحدث عند القيام بذلك، كما أورد موقع "thelist".

1- خلايا الجلد الميتة تخلق وسطا غنيا لتنمو البكتيريا المتعفنة:

إذا كنت لا تستحم بانتظام، يمكنك أن تتوقع أن تتفاعل بشرتك بشكل سلبي، ما يؤدي إلى أن الخلايا الميتة والعرق وجزيئات الغبار تلتصق بالجلد، وتعد هذه مشكلة كبيرة، حيث إن هذه الطبقة من المواد غير المرغوب فيها والتي تشكل وسطا غنيا للبكتيريا الفاسدة لتنمو وتنتج منتجات كريهة الرائحة.

ومن المؤكد أن الكثير من البكتيريا لا تكون مرئية دائما للعين المجردة ولكن عندما تتوقف عن الاستحمام، لا تبقى هذه البكتيريا بعيدا عن الأنظار، وستصاب في نهاية المطاف بمشكلات جلدية ومشكلات صحية أخرى.

2- حكة عميقة:

الحكة، هي أحد العوائق الرئيسية لعدم الاستحمام بشكل منتظم، لأنها عندما تختلط البكتيريا والجراثيم والأوساخ والعرق معا، فإنها تسبب حكة شديدة في الجلد.

3- رائحة كريهة شديدة جدا:

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بمجرد التوقف عن الاستحمام، ستبدأ الروائح الكريهة في التراكم بسبب العوامل الطبيعية والبيئية، حيث تتراكم خلايا الجلد الميتة والبكتيريا المذكورة أعلاه في الزوايا المختلفة وأجزاء الجسم، وإذا كنت تشارك في أنشطة تنتج العرق، فإن المشكلة تتفاقم، لأنه كلما زاد تعرقك، ازداد الأمر سوءا، لأن ذلك يخلق رطوبة تحتاجها البكتيريا والفطريات خاصة المناطق الأكثر تأثرا تحت الثدي والذراعين والفخذ وبين أصابع القدم، هذه المناطق تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالخميرة والفطريات الأخرى.

4- البشرة الجافة:

يشير الدكتور ديفيد لورتشر، طبيب أمراض جلدية أمريكي، إلى أن التوقف عن الاستحمام سوف يفسد بشرتك التي كانت في السابق صحية، وستصاب ببقع خشنة وجافة، ما يشير إلى جفاف الجلد، ويمكن أن يساعد استخدام الزيوت العطرية والمستحضرات المعطرة في أنها تنعشك مؤقتا، لكن هذه الطرق تخفي المشكلة فقط، ولا تعالجها.

5- حب الشباب:

من المحتمل أن تصاب بحب الشباب في مواقع مختلفة، وهذا يشمل حب الشباب في الصدر والظهر، وأوضح لورتشر أن جزءا من تطور حب الشباب ينطوي على زيادة في الزيت الذي تفرزه الغدد الدهنية في مسام الجلد، وهذه الغدد تكون أكثر بروزا في صدورنا وظهورنا، وهو ما يمكن أن يفسر انتشار حب الشباب في هذه المناطق، وأشار لورتشر أيضا إلى أن "الكائنات الحية الدقيقة تحب أيضا البيئة الدافئة والرطبة، مثل تلك الموجودة على ظهر متعرق"، نظرا لأن هذه الكائنات الحية الدقيقة موجودة بشكل شائع على الجلد، فإن عدم الاستحمام يؤدي إلى المزيد من البكتيريا ، مما يؤدي إلى المزيد من حب الشباب.

6-تفاقم الأكزيما وقضايا أخرى:

إذا كان لديك بالفعل جلد حساس أو تعاني من حالة مثل الأكزيما أو حب الشباب، فإن عدم الاستحمام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة ويجعلها أسوأ، خاصة خلال الأشهر الحارة والرطبة، لذا فإن الأكزيما يمكن أن تتفاقم مع التعرق المفرط، بالإضافة إلى أنه يمكنك الإصابة بالطفح الحراري، والتي يعتقد أنها تنشأ من انسداد قنوات العرق، وتؤدي إلى نتوءات صغيرة من الماء، ويحدث الطفح الحراري خاصة بعد نوبات متكررة من التعرق في بيئة رطبة ساخنة، لذا من الأفضل أخذ حمام بارد بعد التمرين أو نشاط شاق لمنع هذه الآلام الجلدية الضارة.

7- الإصابة بعدوى الخميرة:

عندما تُقدم على عدم الاستحمام لفترة طويلة من الوقت، فأنت تعرض نفسك لخطر أعلى لجميع أنواع العدوى، بسبب فرط نمو البكتيريا على الجلد، وتعتبر عدوى الخميرة هي من بين الآلام المحتملة الناتجة، ويمكن الوقاية من هذه العدوى عن طريق التنظيف المنتظم لمنع فرط نمو بكتيريا المبيضات التي تسبب عدوى الخميرة.