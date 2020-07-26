4 نصائح.. "الصحة" تكشف كيف تتعامل مع "حالات كورونا" في أماكن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سيد متولي

دائما ما تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم النصائح للمواطنين، من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مع قرارات الدولة الأخيرة بالتعايش مع الوباء، بات على الجميع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، حتى لا يكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ونشرت وزارة الصحة، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 4 نصائح للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، في أماكن العمل.

قالت "الصحة": "يجب تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة، حتى لا ينتقل كوفيد-19 إلى زملائهم".

وأضافت "الصحة": "الحرص على عدم حضور الموظف المريض بكوفيد-19 إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عبر الهاتف".

وواصلت "الصحة" نصائحها: "تنظيف جميع الأسطح التي لامسها الموظف المصاب، والمناطق التي استخدمها مثل المراحيض ومقابض الأبواب والهواتف".

Advertisements

واختتمت الوزارة: "إخطار جميع المخالطين للموظف المصاب حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل مخاطر الانتشار".

نصائح وقائية في العمل:

وفقا لموقع "eatthis"، يجب أن تكون أسطح المكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح نظيفة ومعقمة بشكل مستمر.

يجب تعزيز وتشجيع غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء، مع وضع أدوات تعقيم اليدين في أماكن بارزة في مكان العمل.

يجب التأكد من إعادة ملء موزعات المعقمات بشكل منتظم، وتوفر الصابون والمغاسل لغسل اليدين باستمرار، وفقا للمركز الوطني للوقاية.

الحرص على التهوية الجيدة وفتح النوافذ في أماكن العمل والابتعاد عن المراوح والتكييف، مع ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الموظفين.