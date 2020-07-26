قد يتقيأ ويحمل 60 مرضا.. ماذا يفعل الذباب إذا وقف على طعامك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك أشياء مختلفة يمكنك القيام بها عندما ترى ذبابة تقف على طعامك، ولكن هناك البعض منا يواصلون تناول الطعام كما لم يحدث شيء لأنه "مجرد ذبابة"، لكن يمكن لهذا الحشرة الصغيرة أن تجلب بعض المشاكل إلى طبقك، إذ يبدو أن تأثير هذه المخلوقات الصغيرة أكبر بكثير من حجمها وأكثر تعقيدًا مما تعتقد، وفق ما نقل موقع "برايد سايد" الأمريكي.

1. يمكنهم القيء على طعامك

يأكل الذباب المنزلي عن طريق امتصاص السوائل من خلال أفواهه الأنبوبية، شكل أفواههم هو سبب اضطرارهم لتحويل أي وجبة إلى سائل، وللقيام بذلك، يتقيأون على طعامك بلعابهم الخاصة.

2. يمكنهم وضع البيض على وجبتك

يمكن أن تتحول بقايا الطعام اللذيذة التي قمت بحفظها لوقت لاحق إلى العش المثالي للبيض. وبعد مرور بعض الوقت، ستنمو لتصبح مخلوقات رُضعًا (يرقات) يمكنها أن تسممك بالبكتيريا. لذا تذكر أن تغطي طعامك إذا كنت ستتركه لبعض الوقت.

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3. أرجلها وأجنحتها يمكن أن تحول طعامك إلى عش من البكتيريا

نحن نعلم بالفعل أن هذه الحشرات مليئة بالبكتيريا في الداخل، ولكن هل تعلم أنه يمكن العثور على أكبر عدد من الميكروبات خارج الجسم؟ وفقا لجامعة نانيانغ التكنولوجية، "كل خطوة من مئات المرات التي اتخذتها ذبابة تترك وراءها مستعمرة ميكروبية"، وهذا يعني أن أي شيء يلمسونه يمكن أن يصاب بالعدوى أيضًا.

4. يمكن أن تحمل أكثر من 60 مرضا

يمكن أن تنقل الذبابة المنزلية أكثر من 60 مرضًا مختلفًا على الأقل إلى البشر بمجرد الزحف عبر القمامة والطعام.

يشمل ذلك الزحار والإسهال والكوليرا وحتى الجذام. وليس البشر وحدهم هم الذين يمكن أن يعانون، يمكن أن يصيب الذباب الحيوانات الأخرى أيضًا، مثل الدجاج.