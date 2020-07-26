موديلات شنط عصرية مستوحاة من كايلي جينر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - تعشق عارضة ومصممة الأزياء والممثلة وسيدة الأعمال، كايلي جينر، اقتناء الحقائب بماركاتها المتنوعة، فهي بمثابة الهوس لديها، وعلى الرغم من أن كايلي تمتلك خزانة مليئة بالحقائب المتنوعة من أشهر الماركات العالمية، فإن هناك ماركة معينة هي الأكثر قُربًا إلى قلبها، وغالبًا ما تختارها في معظم إطلالاتها، وهي علامة "هيرميس"، وتشتهر هذه العلامة بحقائبها الجلدية المصنوعة من أفخر أنواع الجلود، سواء الجلد الطبيعي أو جلد الأفعى، ولاهتمام كايلي بالحقائب بشكل واسع، جمعنا لكنّ عدة خيارات لإطلالاتها بالحقائب العصرية، فتعرَّفْنَ عليها.



حقائب بتصميمات أنيقة وأخرى غريبة

حقائب كايلي جينر



تحرص كايلي على التنوع في تصميمات الحقائب، فتارة تختار التصميمات الكبيرة منها ذات الحجم البارز، وتارةً تختار الحقائب الصغيرة ذات الحجم الميني، التي برزت موضتها مؤخرًا، ومن أحدث إطلالاتها ارتدت حقيبة ضخمة من القماش الأبيض المزين بالرسوم الزهرية، وأكملت إطلالتها هي وابنتها بفساتين مشابهة لتصميم الحقيبة، وفي إطلالة كاجوال تأنقت بحقيبة بنية من المخمل مع بنطال أسود وبلوفر رمادي لمظهر حيادي، وظهرت بحقيبة مستطيلة فضية مزينة باللمعة والرسوم السوداء والبنية، وذلك مع إطلالتها بجمبسوت برتقالي لامع، مما أضاف لها المزيد من العصرية، وأطلت بحقيبة بنية من القماش العصري المزين بالريش، وذلك مع فستان أبيض، وزينت إحدى إطلالاتها البسيطة والعصرية بفستان أبيض ومعطف فسفوري مع حقيبة سوداء صغيرة لتناسب المناسبات المسائية، وتجملت بحقيبة سوداء للخصر مع جمبسوت أحمر من الجلد.

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حقائب مصنوعة من الجلد

حقائب مصنوعة من الجلد



تفضِّل كايلي جينر اختيار الحقائب المصنوعة من الجلد في معظم الإطلالات، ومنها تزينت بحقيبة فسفورية من الجلد المزين بتصميم عصري من علامة ديور مع فستان قصير زهري من المخمل، وتألقت بحقيبة صفراء مربعة مع فستان رمادي بسيط، واختارت حقيبة مستطيلة بنية مصممة بأسلوب عصري أنيق مع إطلالة يكسوها اللون البني، ولمظهر مناسب للسهرة ظهرت بحقيبة بنية مربعة مع فستان بني بتصميم ناعم، ونسقت حقيبة من الجلد الأسود المصمم من علامة ديور مع معطف وبنطال طويلين باللون الأسود، وجاءت بحقيبة مربعة من الجلد الأسود مع فستان ضيق باللون الأسود، وللسفر ارتدت حقيبة بيضاء مزينة بالبني مع إطلالة يكسوها اللون الأسود.

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