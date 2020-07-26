ملابس عيد الأضحى لإطلالات مميّزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - مع اقتراب عيد الأضحى، يعد اختيار ملابس العيد من الأمور المهمة لدى الكثيرين، إذ ترغبن في الظهور بإطلالات مميزة وجذابة، ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.

ومع تعدد الموديلات والصيحات، ما بين فساتين وبلوزات وتنانير وبناطيل وجمبسوت وغيرها، تقع الفتيات في حيرة عند اختيار ملابس عيد الأضحى المناسبة لهن.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" عدة موديلات لملابس عيد الأضحى، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة أنيقة ومتميزة خلال أيام العيد.



بنطلون جينز واسع وقميص أبيض

بنطلون جينز واسع وقميص أبيض



إذا كنت ترغبين في إطلالة أنيقة وهادئة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء بنطلون جينز واسع باللون الأزرق الفاتح، وتنسيقه مع قميص أبيض، مع تزيين البنطلون بحزام عند الخصر.

ويمكنك تنسيق شنطة وحذاء ذي كعب قصير مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان.

تابعي المزيد: ماكس فاشن السعودية: استمتعوا بعطلة عيد الأضحى هذا العام بأزياء غاية في الروعة



بليزر طويل وبنطلون واسع

بليزر طويل وبنطلون واسع



إذا كنت ترغبين في إطلالة مميزة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء بليزر طويل، وتنسيقه مع بنطلون واسع، وتيشيرت قصير باللون الأبيض.

ويمكنك تزيين البنطلون بحزام عند الخصر، مع تنسيق حذاء رياضي باللون الأبيض وشنطة صغيرة الحجم مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدل على جانبي الوجه.

تابعي المزيد: أجمل موديلات فساتين سهرة لعيد الأضحى 2020 من مجموعات كوتور خريف 2020



بلوزة بيضاء مع بنطلون واسع ملون

بلوزة بيضاء مع بنطلون واسع ملون



إذا كنت تبحثين عن إطلالة جذابة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بتنسيق بلوزة قصيرة باللون الأبيض، وبأكمام واسعة من الشيفون، مع بنطون واسع ملون.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنك تنسيق حذاء رياضي باللون الأبيض، وشنطة متوسطة الحجم باللون الأسود، واعتماد تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه، مع تقسيمه لنصفين من الأمام.

تابعي المزيد : استوحي مجوهرات عيد الأضحى من النجمات

Advertisements



تنورة ذات فتحة جانبية وتيشيرت أبيض

تنورة ذو فتحة جانبية وتيشيرت أبيض



إذا كنت ترغبين في إطلالة كاجوال وأنيقة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء تنورة ذات فتحة جانبية، بتصميم منقط، مع تيشيرت قصير باللون الأبيض، وبنصف كم.

ويمكنك تنسيق هذه الإطلالة مع حذاء رياضي باللون الأبيض، وشنطة صغيرة الحجم، واعتماد تسريحة شعر هادئة تبرز بساطتك وأنوثتك.

تابعي المزيد : الكركم لنضارة بشرتكِ في عيد الأضحى



جاكيت جينز وتنورة منفوشة

جاكيت جينز وتنورة منفوشة



إذا كنت تبحثين عن إطلالة عفوية وأنيقة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح، وتنسيقه مع تنورة منفوشة، وتيشيرت قصير باللون الأبيض.

ويمكنك تنسيق هذه الإطلالة مع شنطة وحذاء رياضي باللون الأبيض، مع اعتماد تسريحة شعر مموج، تضفي على إطلالتك قدراً من الجاذبية والأناقة.

تابعي المزيد : فساتين سهرة باللون الأحمر الجريء آخر موضة خريف 2020 لعيد الأضحى



فستان ماكسي بأكمام قصيرة

فستان ماكسي بأكمام قصيرة



إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة راقية بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان ماكسي بأكمام قصيرة.

ويمكنك تنسيق شنطة متوسطة الحجم وحذاء ذي كعب قصير مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدل.

تابعي المزيد : فساتين سهرة باللون الأحمر الجريء آخر موضة خريف 2020 لعيد الأضحى