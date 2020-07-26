عبايات وأزياء عربية من هيفاء حسين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - هيفاء حسين، ممثلة بحرينية، بدأت حياتها الفنية كهاوية في برامج مسابقات الغناء، ثم بدأت بالمشاركة في الأدوار الصغيرة، حتى استطاعت الوصول لأدوارٍ أكبر، وحققت نجاحًا واسعًا في المسرح والسينما والأعمال التلفزيونية، وعلى صعيدها الشخصي تميزت بالعديد من الأزياء العربية المتناسبة مع قوامها وعمرها ومجتمعها العربي، وذلك عبر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليوني متابع، فإليكِ تنسيقاتها.



خيارات العبايات الخليجية

خيارات العبايات الخليجية



تنوعت تصميمات العبايات في الفترات الأخيرة بألوانها وتطريزاتها، وعلى الرغم من ذلك اعتمدت الفنانة هيفاء حسين على خيارات العبايات الناعمة، حيث ظهرت بعباية بنية مطرزة بخطوط ذهبية ناعمة، وارتدت عباية سوداء مصممة بخطوط ذات أحجام مختلفة باللون الأبيض لزي حيادي محتشم، وأطلت بعباية بيضاء ناعمة أكملتها بوشاح أحمر لزي بحريني أنيق، واختارت عباية سوداء راقية مصممة بقماش المخمل المطرز بالأبيض والشراشيب السوداء الناعمة، ونسقت عباية سوداء بقماش خفيف وناعم مطرز بالأبيض في أحد الجانبين مع مجوهرات فضية، وفي معرض العين تجملت بعباية سوداء من المخمل المزين بالأطراف بالزهور الناعمة السوداء، وتزينت بعباية سوداء مصممة بقماش مفرغ بالأسود لإطلالة ناعمة، وتأنقت بعباية سوداء بقماش شفاف مزين بالدوائر السوداء.

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إطلالة عمانية من هيفاء حسين

إطلالة عمانية من هيفاء حسين



تتميز سلطنة عمان بتنوع الأزياء التراثية وجمال ألوانها وأشكالها، وهي تمثِّل عراقة وأصالة المجتمع العماني، كما يتميز المجتمع العماني بمحافظته على ارتداء الزي التراثي، وقد تميزت الأزياء العمانية بالأناقة والبساطة في آنٍ واحد، ومن تراثهم تألقت الفنانة البحرينية هيفاء حسين بثوب عماني زهري مطرز بالأبيض والذهبي مع بنطال أبيض بذات التطريزات وحجاب أبيض بقماش الدانتيل المفرغ، وكانت أزياؤها من توقيع المصممة آلاء السيابي، وزينت هيفاء هذه الإطلالة بحذاء ذي كعب زهري ناعم ومجوهرات ذهبية ناعمة، وأكملت جمالها بتسريحة شعر منسدلة ومكياج سموكي جمع بين اللونين البني والزهري بطريقة أنثوية أنيقة.

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تنسيقات الجلابيات الخليجية

تنسيقات الجلابيات الخليجية



اعتمدت هيفاء حسين على خيارات الجلابيات المتنوعة والمريحة، ومنها أطلت خلال فترة حملها بجلابية سكرية فضفاضة مطرزة بالذهبي لخيار مريح وأنيق، وارتدت في أوبريت الفزعة جلابية حمراء بتطريزات لامعة وملونة ونقوشات ذهبية مميزة، وظهرت بجلابية سوداء مطرزة بخطوط ذهبية ونقوش لامعة، وأكملت جمال إطلالتها بمجوهرات حمراء عتيقة وإكسسوار ذهبي للشعر، واختارت في إطلالتها بمسرحية "المعزبة" جلابية مصممة بثوب النشل الأخضر المطرز بالذهبي بطريقة تقليدية.