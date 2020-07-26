إكسسوارات أنيقة لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تبدأ التجهيزات والتحضيرات للحصول على طلة أنيقة تكمل مظهركل فتاة وسيدة، التي من المؤكد أنها تملك مجموعة مختلفة من الإكسسوارات الجاهزة لتنسيقها مع أزياء العيد.

أضيفي لمسة من التميّز والتفرّد على إطلالتكِ في عيد الأضحى هذا الصيف من خلال هذه الخيارات الواسعة من مختلف الإكسسوارات.





إكسسوارات للعيد ولا أحلى

وشاج من بربري Burberry

الوشاح الحريري: لم لا تضيفين لمسة مميزة إلى إطلالة العيد مع الأوشحة الحريرية، فهي قطعة استثمارية تناسب يومياتكِ وبالتأكيد ستحصلين على الكثير من الإطراء.

ركّزي على حقائب اليد الأنيقة والصغيرة من الجلد الفاخر، فهي مثالية مع أزياء الصيف وإطلالتكِ الخاصة بعيد الأضحى، كما أنها مناسبة بعد فترة العيد أي طوال فصل الصيف.

خواتم ذهبية مكتنزة: ضعي اللمسات الأخيرة على ملابسكِ مع مجموعة من الخواتم المكتنزة الذهبية الأنيقة، ارتديها جميعاً على إصبعكِ للحصول على مظهر أكثر دقة، فهذه الموضة سائدة بقوة للفت الانتباه.

أساور ملوّنة: أضيفي شعور العيد إلى ذراعكِ مع مجموعة الأساور الملوّنة، كما بإمكانكِ إكمال طلّتكِ بقلادة حسب الرغبة أو خواتم مطابقة لإضافة هذا اللمعان إلى احتفالات عيد الأضحى.

قلادات هندسية: تتمتّع المجوهرات الهندسية برونق خاص، من الدوائر والأشكال البيضاوية والمثلثات والمستطيلات... فلِمَ لا تمزجين بين الأشكال والألوان للحصول على إطلالة جريئة ومميزة.

أقراط منحوتة: تنتشر بقوة موضة الأقراط المنحوتة والرائعة للحصول على إطلالة مناسبة للنهار والمساء. خلال عيد الأضحى.

أقراط من كلوي Choé

صنادل بكعوب منحوتة: اجعلي إطلالتكِ جذّابة وأنيقة وكوني محط أنظار وانتباه الجميع مع الصنادل ذات الكعوب المنحوتة التي ستجعلكِ تشعرين وكأنكِ تعيشين مناسبة خيالية.

إكسسوارات الشعر: لن تكتمل تسريحة شعركِ لعيد الأضحى إلا بمجموعة أنيقة من إكسسوارات الشعر، فلم لا تجرّبين الأنواع المزينة باللؤلؤ أو النحاسية، كما أن عصابة الرأس أيضاً ستغير شكل إطلالتكِ تماماً، سواء تمّ اختيار القطع المزيّنة أو المبطّنة من خامة الساتان لإطلالة أنيقة في عيد الأضحى.

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أبهى حلّة بعيد الأضحى

حذاء من كريستوفر كاين Christopher Kane

لا يمكن لإطلالتكِ أن تكون مثالية خلال عيد الأضحى دون تنسيقها مع إكسسورات أساسية وضرورية كالأحذية، الحقائب، التوربان والنظارات الشمسية. لذلك لا بدّ من اختيار حذاءٍ كلاسيكيٍّ مصممٍ من "البلكسي" والجلد الفضي اللامع مع مقدّمة حادة وكعب رفيع وعال، فهذه اللمسة الأنيقة ستضفي الى إطلالتكِ الأناقة والجمال.

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من أبرز إكسسوارات عيد الأضحى أيضاً اعتماد حذاءٍ مفتوحٍ من الخلف ومصمّمٍ من قماش الساتان الأسود، ، بالإضافة إلى كعبه العالي والرفيع، من الضروري اللجوء إلى هذه الطلّة مع سروال جينز وقميص لإضفاء لمسة من الرقي والعصرية.

اختياركِ لحقيبة الكلاتش مناسب جداً للاحتفال بعيد الأضحى، خاصة وأنها تعتبر من الإكسسوارات المثالية لهذه المناسبة، فهي تجمع بين اللمسات اللامعة البراقة والتصميم الأنيق الصغير، فكيف إذا كانت مصممة من الجلد الليّن وتتميّز بيدٍ أمامية مرصّعة بالكريستال فضلًا عن سلسلة كتف قابلة للإزالة، نسقيها مع سروال أسود واسع وأنيق وتوب مميزة ليوم مثالي خلال العيد.

يبرز خيار آخر من الحقائب خلال فترة عيد الأضحى، منها تلك التي تجمع بين الحرفية المتميزة وأرقى الخامات الطبيعية. تتمّيز هذه الحقيبة المسائية بتصميم أنيق مرصّع بقطعتين من عرق اللؤلؤ، ويدين علويتين دائريتين من الصدف وتزيّنها حلية خشبية محاطة بإطار نحاسي، اعتمديها كإكسسوار مسائي في العيد، ونسّقي معها جمبسوت من الحرير بألوان حيوية.

حقيبة من روجيه فيفييه Roger Vivier



امنحي إطلالتكِ المستوحاة من عيد الأضحى لمسة أناقة مع نظارات تتميّز بتصميمها بإطار نحيف ملفوف وعدسات واقية من الأشعة فوق البنفسجية مفعمة بالألوان الصيفية والحيوية. نسّقيها مع ملابس كاجوال نهارية مستوحاة لطلّة شبابية.

أضيفي لمسة من الأناقة إلى إطلالتكِ النهارية بنظارة ذات الإطار المعدني والتصميم المربّع والعدسات الداكنة، خاصة وأنها تتميّز بتصميم فخم يناسب كل الأوقات يوم عيد الأضحى، نسّقيها مع الملابس الكاجوال والفخمة في آن.

تألّقي بإطلالة عصرية أثناء عيد الأضحى مع إكسسوار التوربان الذي يتميّز بتصميم منسوج سهل الارتداء وتزيّنه نقشة جلد الفهد، نسّقيها مع التيشيرت بتصميم مريح وسروال جينز بتصميم منسّدل.

وأخيراً اختاري التوربان الكلاسيكي المصمّم من الحرير الناعم الفاخر، نسّقيه مع فستان أسود يبرز جمال قوامكِ الرشيق.

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