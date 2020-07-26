صيحات فساتين محجبات لاطلالات عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تبحث السيدات وخصوصاً المحجبات عن اطلالات انيقة مناسبة.

ننصحك بمشاهدة أجمل اطلالات الفاشينيستا المحجبات بالفساتين النهارية والتي جمعناها لكِ من إنستقرام لتكون مصدر إلهام لتتألقي بأسلوبك الراقي والمحتشم.





فساتين واسعة للمحجبات موضة 2020



فساتين محجبات صيفية





حافظت الفساتين الواسعة بقصة A Line الدارجه على مكانتها ضمن قائمة إتجاهات 2020 وتعتبر من أنسب التصاميم للمحجبة نظرًا لإحتشام تصاميمها، نسقي فستان أصفر مع حذاء مدبب من نفس اللون أو باللون البيج الفاتح واعتمري طرحة بيج أو بيضاء وتممي أناقتك بحقيبة القش.







فساتين مشجرة لإطلالة نهار العيد

فساتين مشجرة للمحجبات





تنوعت أشكال طبعات فساتين صيف 2020 ولكن نقوشات الورود وأوراق الشجر كانت الأبرز، نسقي الفستان الليلكي المطبع بالورود البيضاء مع طرحة قطنية باللون الأبيض وحقيبة وصندال أبيض من دون إبزيم.



كما يمكنك إرتداء الفستان البيج المزين بالورود الحمراء مع صندال نيود واعتمري توربان بإحدى النغمات الترابية، هذا اللوك تناسبه حقيبة باللون الجملي الفاتح.







فساتين بطبعات عصرية موضة الموسم



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فساتين محجبات







برزت هذا الموسم صيحة الطبعات الرجالية كالخطوط العامودية وطبعة المربعات، اعتمدي فستان بهذا النمط واحرصي على تنسيقه مع طرحات بلون أحادي يفضل أن يكون بأقل لون متوفر في الفستان على أن تكون الحقيبة والحذاء من نفس لونها لتحصلي على اللوك الأنيق المنشود.









الفستان الأبيض نجم صيف 2020

فساتين محجبات صيفية



لا خلاف على أن الفساتين البيضاء تعتبر من أبرز صيحات صيف 2020 واختارتها عدد من الفاشينيستا ونجحن في تنسيقها بكل أناقة، نسقيها على غرار سحر فؤاد مع طرحة مونوكروم بطبعات ناعمة وانتعلي حذاء أسود وارتدي حقيبة كتف صغيرة من اللون عينه.