مجوهرات سندس القطان المفضلة من أهم الماركات العالمية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - تعشق مؤثرة الموضة والجمال سندس القطان عالم المجوهرات بشكل كبير، فهي لا يمكن أن تفوت اطلالة دون أن تضيف اليها لمستها الخاصة من الجواهر الفريدة.
من خلال متابعتها على "انستاقرام" لاحظنا تنسيق سندس للمجوهرات بطريقة متناسقة ومتناغمة. تعرفي الى التصميمات الأحب على قلبها وأي علامات تفضل.
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تصميمات عدة وأشكال ملفتة
تنوع سندس القطان بتصاميم مجوهراتها وتعتمد على علامات عديدة الا أن الأحب الى قلبها هي فان كليف أند آربلز خصوصاً تصميمات الآمبرا الشهيرة وتصاميم دار كارتييه خصوصاًLoe Bracelet وبياجيه.
أساور مكدسة
تعشق سندس أن تنسق عدة أساور مكدسة فوق بعضها البعض بطريقة أنيقة وعصرية. وهذا ما تعتمده في غالبية اطلالاتها، فتنسق عدة علامات مه بعضها البعض وتركز بشكل كبير على اللون الذهبي فيها.
سلاسل طويلة
لا يمكن أن تعتمدي سندس القطان سلاسل ضيقة بحجم العنق بل كل اطلالاتها تتميز بتنسيق السلاسل الطويلة ذات الأشكال المتنوعة والجميلة. وتركز بشكل كبير على عقود الآمبرا المميزة من فان كليف أند آربلز.
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