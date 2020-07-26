مكياج ناعم لإطلالة التوربان البرتقالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - يتصدّر اللون البرتقالي عالم موضة و أزياء 2020 كما أنه وجد مكانته في عالم المكياج . فان كنت من محبّي التوربان على الرأس ننصحك باختيار اللون البرتقالي لأنه مميّز و جريء.

طريقة اختيار مكياج مناسب لك عند وضعك للتوربان البرتقالي .. مكياج للتوربان البرتقالي

تحتاجين إلى :

-قلم كحل أسود جاف كحل أسود من شانيل



-أحمر شفاه باللون الزهري الطبيعي Advertisements أحمر شفاه من ديور

-ظلال عيون باللون الذهبي اللامع ظلال عيون من جيفنشي

-أساس وجه مناسب للون وجهك

خطوة خطوة لتطبيق المكياج :

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

- ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن العلوي.

- ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن السفلي.

- طبّقي ظلال العيون الذهبي على الجفن العلوي .

طبّقي ظلال العيون الذهبي، بشكل خفيف جداً، على الجفن السفلي.

- طبّقي أحمر الشفاه بشكل خفيف. تابعي المزيد :كيف تجعلين مكياجكِ يدوم طويلًا

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