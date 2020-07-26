أفضل خلطات العناية بالبشرة للمرأة السعودية في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يوليو 2020 04:43 مساءً - تتحضر كل صبيّة من الآن للظهور بأفضل اطلالة لديها، ولكن لن يكتمل جمالكِ ببشرة كلها عيوب، ولن تستطيعي وضع المكياج بكل حرية فوق بشرة غير نضرة، لهذا إليكِ



خلطات طبيعية لـ بشرة نضرة خالية من العيوب.



خليط الزبادي والشوفان والكركم لـ ترطيب البشرة

قناع الكركم



- ملعقة كبيرة زبادي



- ملعقة كبيرة شوفان



- ملعقة صغيرة عسل



- ملعقة صغيرة كركم



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ، لمدة نصف ساعة.



أزيلي الخليط جيدًا بالماء الفاتر، وتأكدي من إزالة لون الكركم الأصفر.



كرري الخليط مرتين أسبوعيًّا لتغذية بشرتِك، حيث يساعدكِ الكركم على تنشيط الدورة الدموية للبشرة، بينما يغذّي الزبادي والعسل بشرتَكِ، ويزيل الشوفان الأوساخ.

تابعي المزيد :اعتني ببشرتك قبل العيد بماسكات طبيعية من الفراولة

Advertisements



خليط الموز واللبن والسكر البني

- ملعقة صغيرة موز مهروس



- ملعقة صغيرة لبن



- ملعقة صغيرة سكر بني



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة، مع الفرك قليلًا عند وضع الماسك.



أزيلي الخليط مع الفرك مرة أخرى، ومن ثمّ أزيليه بالماء الفاتر.



كرري الماسك مرتين أسبوعيًّا، لتقشير الجلد الميت بالسكر البني، وتغذية البشرة بالموز، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة، واللبن يعمل على تفتيح بشرتِك.



نصائح لبشرة نضرة في عيد الأضحى



- احرصي على شرب الكثير من الماء يوميًّا.

- التغذية السليمة تمدّ بشرتكِ بشكل غير مباشر بالمعادن والفيتامينات.

تابعي المزيد:5 زيوت لترطيب الجسم بعد الاستحمام في الصيف