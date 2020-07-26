الامارات | شركة رد بول تنأى بنفسها عن حادث أثار دعوات بمقاطعتها في تايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رد بول تنأى بنفسها عن حادث أثار دعوات بمقاطعتها في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سعت الشركة التايلاندية المنتجة لمشروب الطاقة «رد بول» إلى النأي بنفسها عن حفيد لمؤسسها متورط في قضية صدم شخص بسيارته والفرار بعد الحادث، مع تزايد الدعوات لمقاطعة منتجاتها.

واتهمت السلطات فورايوت يوفيدهيا، حفيد الراحل تشاليو يوفيدهيا صانع مشروب الطاقة التايلاندي كراتينج داينج أو «رد بول»، بصدم شرطي في عام 2012 بسيارته السوداء من طراز فيراري، وجر جثته لعشرات الأمتار قبل الفرار من المكان.

وقالت الشرطة يوم الجمعة إن السلطات القضائية أسقطت عنه الاتهامات، التي شملت السرعة وصدم شخص ثم الفرار والقيادة المتهورة المسببة للوفاة، في قضية أثارت تساؤلات بشأن الجريمة وإمكانية معاقبة ذوي النفوذ.

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بينما ذكرت الشركة في بيان، صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت: «تود مجموعة (تي.سي.بي) أن توضح أن فورايوت يوفيدهيا لم يضطلع أبدا بأي دور في الإدارة والعمليات اليومية للمجموعة، ولم يكن على الإطلاق من مساهميها، ولم يشغل أي منصب تنفيذي في المجموعة».

وأضافت «المديرون التنفيذيون للشركة والمساهمون والموظفون ليسوا متورطين في هذه القضية في أي جانب من جوانبها، والقضية شأن شخصي لفورايوت يوفيدهيا».

وشعر كثيرون من التايلانديين بالغضب من خطوة إسقاط التهم، ما أثار ادعاءات بإفلات الأغنياء من العقاب ونداءات على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتجات رد بول.

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