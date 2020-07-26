علاقات و مجتمع
قبل يومين، أعلن الفنان أحمد سعد، ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني، خاصة بعدما نشر عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على إنستجرام، صورة تجمعهما من حفل عيد ميلادها.
وعلى أنغام أغنية "i love you baby"، نشر "سعد" عبر "استوري" حسابه على إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بعارضة الأزياء علياء بسيوني.
وتعد علياء بسيوني، هي السيدة الرابعة التي يرتبط بها الفنان أحمد سعد، بعد لبنى بيومي، وهي أم أبنائه، والفنانة ريم البارودي، والفنانة سمية الخشاب.
يذكر أن أحمد سعد، أعلن مؤخرًا، تأجيل طرح أغنيته الجديدة "100 حساب"، التي تجمعه مع مغني المهرجانات حسن شاكوش.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد ينشر صورة جديدة مع علياء بسيوني: على البحر وأغنية "i love you baby" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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