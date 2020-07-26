هبة مجدي تحتفل بعيد زواجها: "على الحلوة والمرة العمر كله"

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورة تجمعها بزوجها الفنان محمد محسن، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، احتفالا بعيد زواجهما. Advertisements وكتبت هبة مجدي: "على الحلوة والمرة العمر كله يا رب احفظنا.. عيد زواجنا". وتألقت هبة مجدي، في سباق دراما رمضان الماضي، بدورها في مسلسل فرصة تانية للمخرج مرقس عادل، بطولة ياسمين صبري، ودياب، وآيتن عامر، وأحمد مجدي، معالجة تليفزيونية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار محمد جمال هاشم.

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