شبيهة دينا الشربيني تثير الجدل بالرقص بالبكيني: "أحتاج لزيارة مصر"

لايف ستايل

مقطع فيديو مصور لعدة ثوان ظهرت خلاله فتاة ترقص على أحد الشواطئ، مرتدية مايوة بكيني، وتلف جسدها بشال، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إن كان الفيديو للفنانة دينا الشربيني أم لفتاة تشبهها.

وأرفقت إيمان همام، بطلة الفيديو، تعليقًا: "بحاجة لزيارة مصر".

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وحقق مقطع الفيديو أكثر من 500 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، والتي كان أبرزها: "دينا الشربيني"، "والله افتكرتك دينا الشربيني" "شبه دينا الشربيني، ولا هي ولا إيه".

وتواصل الفنانة دينا الشربيني، تصوير فيلمها الجديد "30 مارس"، الذي يجمعها بالفنان أحمد الفيشاوي.