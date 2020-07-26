زوج نايا ريفيرا السابق بعد أسبوعين من غرقها: الحياة غير عادلة

علاقات و مجتمع

عقب قرابة أسبوعين من وفاة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، غرقًا أثناء رحلتها البحرية في بحيرة بيرو، شمال غربي لوس أنجلوس، عبر زوجها السابق الممثل ريان دورسي، للمرة الأولى، عن حزنه الشديد تجاه فقدان طليقته.

وعلق "دورسي" عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، قائلًا: "هذا غير عادل.. لا توجد كلمات تصف الحزن الذي تركتيه في قلوب الناس.. لا أصدق أن هذه هي الحياة الآن.. كنا سويا نسبح قبل الحادث بيوم.. الحياة ظالمة ومع ذلك أنا ممتن لكل اللحظات التي قضيناها معًا.. لأنها أهدتنا ابننا خوسيه، طفل ذكي وجميل.. ورغم أنك كنتي تنزعجين من كثرة التقاط الصور لكن أنا سعيد لأنني لم أنصت إلى كلامك.. على الأقل لدي ذكريات أستطيع أن أشاركها مع ابننا".

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وتابع الممثل الأمريكي: "لدي مئات وربما آلاف من مقاطع الفيديو التي سأشاركها مع خوسيه للأبد.. وسيعرف كيف كانت والدته تحبه.. وكم حظينا بأوقات مرحة وممتعة.. الحياة تتأرجح بين الجيد والسيئ، ولكن بوجود خوسيه سيقل الجزء السيئ لأن جزءًا منك معي للأبد.. نفتقدك وسنحبك دومًا".

اختفاء وغرق نايا ريفيرا

ويذكر أنه الفنانة الأمريكية نايا ريفيرا، ذهبت في رحلة بحرية برفقة طفلها خوسيه هوليس، البالغ من العمر 4 أعوام، في بحيرة بيرو، لتختفي بعد ذلك، ويجري العثور على طفلها وحيدًا، دون أن يكون مصابًا بأذى، مرتديًا سترة النجاة.

وعقب اختفاء 6 أيام، جرى العثور على جثة الفنانة الأمريكية، إذ كشفت التقارير الإخبارية العالمية، من خلال حساب مكتب شرطة مقاطعة فنتورا، عبر تويتر، وأعلن أنه جرى العثور على جثة نايا ريفيرا، في بحيرة بيرو.

وكان ذلك بعدما عاشت أسرة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، ليلة صعبة، بعد ذهابهم لموقع غرق ابنتهم بأحد شواطئ بحيرات كاليفورنيا، من أجل البحث عنها.

ورصدت الصور زوج نايا ريفيرا، ريان دورسي وهو يقف مصدومًا ويحاول استيعاب هذا الموقف الصعب، خاصة أن علاقتهما شهدت انفصالا ومحاولات رجوع إلى أن انفصلا نهائيًا منذ بضعة أشهر.