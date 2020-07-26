إنجي علي تتحدى الانتقادات بصورة جديدة "تحت اللحاف"

لايف ستايل
شاركت الإعلامية إنجي علي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، تظهر فيها على السرير "تحت اللحاف"، معلقة: "عندما لا يسير أي شيء على ما يرام، إذهب للنوم.. أحد اقتباساتي المفضلة، تصبحوا على خير وصحة وحب وأمل".
وتفاعل العديد من المتابعين مع صورة الإعلامية، والتي حققت آلاف تسجيلات الإعجاب.
جدير بالذكر، أن "إنجي" كانت تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب صورة مُشابهة لتلك الصورة، جمعتها بالفنانتين داليا مصطفى ونجلاء بدر، بعدما ظهر الثُلاثي "تحت اللحاف" على سرير إحدى فنادق أسوان، على هامش مشاركتهن في مهرجان أسوان، مما أثار الجدل حينها.
صور.. إنجي علي ونجلاء بدر وداليا مصطفى "تحت اللحاف" في أسوان
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