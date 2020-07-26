الامارات | بعد أن احتل التريند.. شيخ الأزهر يعيد الطفل صابر إلى المدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن احتل التريند.. شيخ الأزهر يعيد الطفل صابر إلى المدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو للطفل المصري صابر، يعرب فيه عن أمنيته بأن يعود مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة، وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالبحث عن صابر وتوفير جميع احتياجاته وتحقيق «حياة كريمة» له، وإعادته إلى المدرسة التابعة إلى الأزهر التي كان يدرس فيها، مع إعفائه من المصروفات، وبحث حالة أسرته لتخصيص معاش شهري لها من حساب الزكاة.

واحتل مقطع الفيديو "الترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ويظهر فيه الطفل صابر وهو يعرب عن أمنيته بالعودة من جديد إلى المدرسة التي تركها حتى يعمل ويستطيع الانفاق على والدته وإخوته. ولاقى الفيديو تعاطفا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news