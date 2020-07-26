الامارات | تفاصيل احتفالات العيد في دبي.. من مراكز التسوق حتى مواهب «ذا فويس كيدز»

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل احتفالات العيد في دبي.. من مراكز التسوق حتى مواهب «ذا فويس كيدز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم دبي خلال احتفالات العيد في دبي – عيد الأضحى، باقة متميزة من الفعاليات العائلية والعروض الموسيقية، والألعاب، لتتيح للزوار والمقيمين تجربة لا تنسى، إذ ستقدم مراكز التسوق ومعالم دبي الشهيرة عالمياً أفضل تجارب العيد والعروض الترفيهية متزينة بالأضواء الخاصة بالعيد.

وستضم احتفالات العيد ألعاباً وعروضاً ترويجية في مختلف أنحاء دبي، مع مجموعة من أفضل العروض التي تناسب مختلف الأذواق، بالإضافة إلى حفل يشارك فيه النجم الإماراتي حسين الجسمي وباقة من مواهب ذا فويس كيدز.

فستيفال سيتي مول

سيحظى زوار دبي فستيفال سيتي مول بفرصة مقابلة شخصية «مدهش» المحبوبة مع «دانة» الشخصية الكرتونية الجديدة المرافقة له بين 2 و7 أغسطس المقبل أثناء مرورهم بالقرب من المنصة بمقابل فستيفال سوق، والاستمتاع بالعرض الذي يؤديه الشخصيتان احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

نخيل مول

سيقدم نخيل مول العديد من العروض والفعاليات خلال مفاجآت صيف دبي وعطلة عيد الأضحى المبارك، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض الصيفية التي تستمر حتى 29 أغسطس، والدخول في سحب للفوز بجوائز يومية فورية وقسائم هدايا أسبوعية ومكافآت نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 350 ألف درهم حتى 8 أغسطس.

وسيستضيف نخيل مول عروضاً موسيقية تحييها نخبة من الموسيقيين ومعرض فني وسوق رايب أيام الجمعة والسبت، بالإضافة إلى العديد من العروض والفعاليات الحصرية، ليشكل بذلك الوجهة العائلية الأمثل لقضاء أطيب الأوقات خلال عيد الأضحى المبارك.

سيتي ووك

تنظم سيتي ووك، سلسلة من الفعاليات والمعارض الفنية الحية تقدمها نخبة من الفنانين المشهورين ابتداءً من هذا العيد وحتى نهاية الصيف. وسيرسم الفنان العالمي خواندريس فيرا أعماله المشهورة بتأثيراتها ثلاثية الأبعاد على أرضية فناء سيتي ووك الداخلي بين 30 يوليو الجاري و31 أغسطس المقبل ضمن فعالية دبي كانفس في سيتي ووك. كما سيقدم الفنان ‎@artkal3 المقيم في الإمارات عرضاً للرسم بالبندول في كل نهاية أسبوع، إذ سيتاح للحضور مشاهدة الفنان الموهوب وهو يبدع في رسم أروع الأعمال الفنية.

وسيستضيف سيتي ووك الفنانة ياروسلافا ديب التي ستقدم لوحات فنية حية تتحرك مع خطوطها الفنية المرسومة بدقة باستخدام الرمال وأجهزة العرض الضوئي.

ذا أوتلت فيليدج

يقدم ذا أوتلت فيليدج تخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية. ويمكن للآباء التسوق أثناء زيارة صغارهم لمخيم الأطفال الصيفي الآمن، للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية ودروس تعليم الرقص.

وسيحظى المتسوقون بفرصة لدخول السحب عند إنفاقهم 350 درهماً، وللفوز بجوائز فورية تشمل قسائم هدايا وإقامة في أحد فنادق روڤ وبطاقات دخول إلى منتجع دبي باركس آند ريزورتس.

منطقة السيف

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يمكن للمتسوقين الذين يزورون منطقة السيف للاستمتاع بما تقدمه من تجارب الفوز بعطلات عائلية مجانية في فندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف، وبعروض العيد التي تشمل الإقامة وتناول الطعام واللعب، والتي تضم أيضاً الإقامة في فندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف مع وجبة فطور وتجربة ركوب العبرة التراثية، وتخفيضات بنسبة 80% على سوق الهدايا التذكارية.

ذا بيتش

ستقدم منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمشروبات التابعة لوجهة ذا بيتش، بين 30 يوليو و8 أغسطس، عروضاً ترويجية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع تخفيضات 40% على عناصر مختارة من ريفر آيلاند، وتخفيضات تصل إلى 60% على قطع مختارة من روبيرتو كافالي، فضلاً عن قائمة خاصة بمناسبة العيد بقيمة 90 درهماً في فراتيلي لا بوفالا .

مول الإمارات

يمكن لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق تطبيق تيك توك الشهير زيارة مول الإمارات والتوجه إلى مسجل الصوت العملاق في سنترال جاليريا، حيث يمكنهم تصوير مقطع فيديو ونشره على تطبيق تيك توك مع أغنية مول الإمارات "بداية جديدة" المتوفرة على تطبيق أنغامي بين 30 يوليو و15 أغسطس، ليحصل الفيديو الفائز على جائزة خاصة.

حفل خيري

سيحيي النجم الإماراتي الشهير حسين الجسمي حفلاً يخصص ريعه للخير، في دبي أوبرا خلال عيد الأضحى، في إطار احتفالات العيد في دبي، وبالتعاون مع مجموعة إم بي سي الإعلامية، إذ سيتضمن الحفل مجموعة من الأغاني التي يؤديها النجم إلى جانب المغنية يارا، بالإضافة إلى مشاركة خاصة لأشهر النجوم الصغار من برنامج ذا فويس كيدز الشهير.

وينظم الحفل السبت المقبل من الساعة 10 مساءً وحتى منتصف الليل، وستخصص عائداته لمساعدة الأطفال المتأثرين بجائحة كوفيد-19 في المنطقة. وتبدأ أسعار التذاكر من 495 درهماً للفئة الفضية و995 درهماً للفئة الذهبية، و1500 درهم لفئة كبار الشخصيات و2000 درهم لفئة كبار الشخصيات المميزة، و2500 درهم لقاعات كبار الشخصيات.

ويمكن لعشاق الموسيقى بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى الاحتفاء بذكرى المغنية المصرية أم كلثوم، في حفل بتقنية الهولوجرام تستضيفه دبي أوبرا في 6 و7 و8 أغسطس المقبل.

ويتضمن عرض الهولوجرام للراحلة أم كلثوم، استخدام أحدث التقنيات لتقديم مجموعة من أشهر أغاني كوكب الشرق تؤديها فرقة أوركسترا، ليشكل فرصة استثنائية للاحتفاء بالفنانة الكبيرة.

وتقدم دبي خلال عيد الأضحى المبارك خمسة أيام حافلة بالجوائز النقدية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 200 ألف درهم في مجموعة من أشهر مراكز التسوق في دبي.

كما تعود رحلات سي وينجز بالطائرة المائية لتتيح للزوار جولة في سماء دبي، بتخفيضات بنسبة 20% على كل الرحلات للحجوزات التي تتم حتى 9 أغسطس المقبل.

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