أخطاء في اختيار الملابس تجعلك تبدين بوزن زائد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في الكثير من الأحيان يؤدي اختيار الملابس بشكل خاطئ إلى عدم الظهور بمظهر جميل ولائق، وإبراز جوانب سلبية مثل البدانة وعيوب الجسم الأخرى، لذا لا بد من التعرف على هذه الأخطاء وتلافيها للحصول على إطلالة مميزة.

فيما يلي بعض الأخطاء التي قد ترتكبينها في اختيار ملابسك دون أن تعرفي بأنها تجعلك تبدين بدينة، بحسب ما ورد في موقع “ستاندرد ميديا” الإلكتروني، وفق موقع "24 الإماراتي".

ارتداء القمصان الفضفاضة

قد يبدو هذا الاتجاه مريحاً ولكن ارتداءه بشكل خاطئ يمكن أن يظهرك بدينة. ينصح الخبراء بمراعاة طول القميص وحجم الكتفين عند ارتداء قميص فضفاض. تأكدي من أن طول القميص يصل إلى فخذيك، بحيث يبدو مثل الفستان.

السراويل الكبيرة

هذا التوجه موجود منذ فترة، حيث ترتدي بعض النساء عمداً سروالاً بقياس أكبر من قياسهن و يثبتنه على خصرهن باستخدام الحزام. ينصح الخبراء بموازنة الملابس العلوية مع السروال لكي يتناسبان بشكل جيد.

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ارتداء الملابس المخططة بشكل خاطئ

عند ارتداء الملابس المخططة، من المهم التحقق من اتجاه الخطوط، سواء كانت أفقية أم عمودية. عند شراء الملابس المخططة، يُنصح باختيار ملابس ذات خطوط من أعلى إلى أسفل لأنها تظهر نحولة الجسم ورشاقته.

ارتداء الملابس الضيقة

هذا النوع من الملابس يشمل الجينز الضيق والفساتين والتنانير الضيقة. يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس الضيقة إلى إظهار عيوب الجسم وإبرازها بشكل كبير. على سبيل المثال، عندما ترتدي بنطلوناً ضيقاً جداً، ستظهر انتفاخات الخصر بشكل واضح.

ملابس غير متناسقة

عند اختيار أي زي، هناك عدد من قواعد الموضة التي يجب عليك الالتزام بها من أجل الحصول على أزياء متناسقة. القاعدة الأهم تتمثل في التركيز على موازنة القطع الخاصة بك لكي لا تبدو بشكل غير متناسق. على سبيل المثال، عند اختيار قميص كبير الحجم، ينصح بمطابقته مع ملابس سفلية نحيلة.