منها ضعف المناعة.. 8 تغييرات في جسم الإنسان بسبب نمط الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل لاحظت أن معدل صلع الرجال في وقت مبكر أصبح زائدا بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما أن العديد من الأطفال يعانون من ضعف في الرؤية، هذا يكشف أن نمط الحياة له تأثير كبير على تطور البشر، ويحدد كيف سيكون أحفادنا.

ونستعرض 8 تغييرات في جسم الإنسان تثبت أننا ما زلنا نتطور، وفقا لموقع Bright Side.

النمش بدلا من واقي الشمس

يظهر النمش عندما يقضي الشخص الكثير من الوقت في الشمس، ولكنه يختفي عندما لا يكون هناك الكثير من التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويمكن للبشرة أن تصنع فيتامين د.

الآن، يظهر النمش في عدد أكبر من الناس، بغض النظر عن لون بشرتهم وشعرهم، كل شيء يتعلق بالجين مع الطفرة التي ساعدت أسلافنا على العيش في مناطق كانت فيها أشعة الشمس قليلة جدًا في الشتاء والعكس في الصيف، اليوم، ويستمر النمش في حمايتنا من الكثير من أشعة الشمس.

الصلع المبكر للرجال

غالبًا ما تكون الحياة مصحوبة بالضغط المستمر أو التوتر أو الإحباط، ونتيجة لذلك، يمكن للرجال أن يبدأوا في الصلع في سن مبكرة، ويصبح هذا الأمر طبيعيًا جديدًا.

أيضًا، يلعب النظام الغذائي النباتي دورًا، عندما يتوقف الناس عن تناول اللحوم، نادرًا ما يستشيرون الأطباء لمعرفة كيفية تناول نظام غذائي متوازن، ونتيجة لذلك، فإن نقص الزنك والحديد له تأثير سلبي على صحة الشعر.

الولادة الطبيعية شيء من الماضي

أدت الممارسة المنتظمة للولادة القيصرية إلى خفض معدل وفيات الأمهات في الحالات التي يكون فيها الجنين أكبر من أن يتناسب مع فتحة الحوض عند الأم.

أدى العدد المتزايد من البنات اللواتي نجوا من الولادة بهذه الطريقة إلى المزيد والمزيد من النساء اللواتي بحاجة إلى عمليات قيصرية أثناء المخاض، يتوقع العلماء استجابة قد تؤدي إلى زيادة هذا العدد أكثر في المستقبل.

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وزن الجسم ينقص

قلة النشاط البدني في حياة شخص في العصر الحالي، يجعل العظام أقل قوة وأخف وزنا، من أجل تجنب ذلك، يوصي العلماء بالقيام لنشاط بدني جيد كل يوم كالرياضة.

ظهور أنواع دم جديدة

أدت الطفرات خلال تطور الإنسان الحديث إلى ظهور أنواع دم جديدة، على سبيل المثال، قلة قليلة من الناس لديهم ما يسمى بالدم الذهبي، إنه قيم للغاية، يمكن نقله لأي شخص لديه أي فصيلة دم.

جهاز المناعة يزداد ضعفا

من المعتقد أنه نظرًا لأننا نحافظ على نظافة منازلنا بشكل مبالغ فيه مع استخدام مواد تضر بنا، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والربو ومشاكل المناعة الذاتية في ازدياد دائم، إن أجهزتنا المناعية لديها فرص أقل للتفاعل مع البكتيريا والفيروسات، لذلك تصبح حساسة للغاية وغالبا ما تهاجم أجسامنا.

كما أن الأشخاص الذين يعتمدون على الأدوية، حتى في الحالات التي يستطيع فيها جسمهم التعامل مع المشكلة بمفرده، هو أمر سيئ، نصبح أكثر ضعفا.

قصر النظر يتطور لدى الأطفال الصغار

يقضي الأطفال حديثو الولادة عدة ساعات في اليوم أمام شاشة الكمبيوتر، ونتيجة لذلك، هناك تغييرات معينة في كيفية عمل أعينهم، يرون جيدًا على مسافات قصيرة، لكنهم لا يستطيعون رؤية الأشياء من بعيد جيدًا، يمكن إبطاء تطور قصر النظر ولكن لا يمكن إيقافه، لذلك الحل هو ارتداء النظارات أو إجراء جراحة.

الأسنان تنمو بطريقة أسوأ

وجد العلماء أن الأطفال الذين يعيشون في المدن، مع جودة حياة عالية، يعانون من مشاكل تقويم الأسنان في كثير من الأحيان.

كما أن الأطفال الذين يأكلون طعامًا صلبًا في كثير من الأحيان، لديهم أسنان أفضل، هذه هي الطريقة التي تؤثر بها التغييرات في النظام الغذائي على تطوير فكينا وقد تكون أمورا طبيعية تمامًا للأجيال القادمة.