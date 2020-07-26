لايف ستايل
شاركت الفنانة سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، بعدة لقطات مصورة ترصد لحظات استجمامها داخل حمام السباحة.
وأظهرت اللقطات الفنانة بملابس طويلة بلون النيون، بحمالات سوداء رفيعة، مع الشعر الأسود المنسدل والمكياج النيود.
وجاء ذلك عقب خطبة أحمد سعد بأيام من عارضة الأزياء علياء البسيوني.
ويذكر أن الفنان أحمد سعد، نشر عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي "إنستجرام"، صورة له وهو يحتضن عارضة الأزياء علياء بسيوني، معلقًا عليها: "كل سنة وأنت طيبة يا حبيبتي"، ليعلن بعد ذلك في تصريحات لـ"الوطن"، وجود علاقة عاطفية بينهما وأنهما سوف يعلنان موعد خطبتهما الشهر المقبل.
ويذكر أيضًا أن الفنان أحمد سعد انفصل عن الفنانة سمية الخشاب، الماضي، ووقعت بينهما أزمات وخلافات وصلت إلى ساحات المحاكم، إذ أوضحت "الخشاب" أنه تعدى عليها بالضرب ما جعلها تجري استئصالا للطحال.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تنشر صورا من داخل حمام سباحة: استجمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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