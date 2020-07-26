علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها إيلا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم.
وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها من حفل عيد الميلاد الذي جمع بينها وبين أسرتها، موجهة رسالة لابنتها قائلةً: "قربانة مباركة.. إن شاء الله تكون إيامك كلها بيضا متل (مثل) قلبك"، ونشرت عدة صور لهما معا معلقة: "الفرحة كلها".
وعادةً ما يتم الاحتفال بالقربان المباركة، عقب بلوغ الطفل عامه الثامن، وهو من التقاليد المحيطة بالمناولة الأولى وتشمل تجمعات عائلية كبيرة ووليمة غذاء على شرف المناسبة، إلى جانب ارتداء الملابس البيضاء، التي ترمز للنقاء، وهو ما ظهرت به أسرة الفنانة حيث ارتدت هي وعائلتها ملابس باللون الأبيض.
لقيت الصور التي شاركتها الفنانة اللبنانية استحسان المتابعين، وحصدت ما يقرب من 43 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "الله يخليها ويحميها وتفرحي بيها، ربنا يحفظها ويبارك فيها، عائلتك بتجنن نانسي، كبرت وبقت نسخة منك".
وكانت نانسي كشفت تفاصيل جديدة في واقعة اقتحام الشاب محمد الموسى فيلتها، وتصدي زوجها فادي الهاشم له بإطلاق عدد من الأعيرة النارية عليه، في الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة".
تحدثت "نانسي"، عن سبب إصابتها في قدمها، قائلة: "شعرت أن ساقي تؤلمني ولم ألتفت إليها، ثم أخبرتني والدتي أنها ترى دماء على ساقي، وتبيّن أن هناك حرقًا من شظية".
وأضافت أنها تعرضت لانهيار عصبي، وذهبت لتفقد زوجها وبناتها بمجرد انتهاء إطلاق النار بين زوجها ومقتحم منزلها.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها إيلا برفقة عائلتها: الفرحة كلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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