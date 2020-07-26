علاقات و مجتمع

نشرت نسرين، والدة الفنانة ياسمين صبري، صورة لقطها "توم"، وذلك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعبرت ياسمين صبري عن إعجابها بالقط، إذ علقت قائلة: "توم الجميل.. لطيف جدا"، علقت عليها والدتها بالرد قائلة: "شوفتي كأنه بيسأل علينا أنتم فين". Advertisements وجاءت الكثير من التعليقات حول تعلق الفنانة ياسمين صبري، بالقطط: "حب القطط دا وراثة، قولي لمامتك عاوزة أخد القط ده". ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في رمضان الماضي 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، وشاركها عدد من النجوم منهم أيتن عامر، هبة مجدي، محمد دياب، أحمد مجدي، محمود البزاوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والدة ياسمين صبري توجه لها رسالة بـ"صورة قطة".. "حبهم وراثة في العيلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.