فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. ومتابعون: بقت نسخة منك

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة فيفي عبده، بعيد ميلاد ابنتها عزة مجاهد، إذ نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت فيفي على صورة ابنتها: "‏كل سنة وأنتي طيبة يا عزة يا حبيبة قلب ماما.. قلبي أنا بحبك أوي عقبال مليون سنة يا عمري".

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وتفاعل الكثير من متابعيها وأصدقائها من الوسط الفني في التعليق على الصورة، إذ علقت الفنانة هند صبري والفنانة إسراء عبدالفتاح بوضع "إيموشن" قلب، بينما جاءت تعليقات المتابعين حول التشابه بين ملامح الفنانة فيفي عبده وابنتها عزة: "قد إيه فيكم شبه من بعض"، "نسخة منك"، "كل سنة وأنتم دايمًا مع بعض".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، شاركت رمضان الماضي ببرنامج "خلي بالك من فيفي" وهو من برنامج المقالب الكوميدية، واعتمدت على استضافة النجوم في منزلها لتنفيذ المقلب بصورة كوميدية.