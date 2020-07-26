علاقات و مجتمع
وجهت الفنانة ياسمين غيث، رسالة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بالمحافظة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشاركت الفنانة صورة لها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: "عايزة أقولكم إني بعد 5 شهور من العزل، لسة ملتزمة بكل الاحتياطات، ومش بروح في حتة غير لو open air وفيه مسافة بيني وبين الناس اللي حواليا، يعني المكان الوحيد اللي بدأت أروحه هو البحر (مكان مفتوح، مياه طبيعية مش حمام سباحة، وفي مسافة بيني وبين أي حد حواليا) وطبعا معايا كمامتي".
وتابعت: "أرجوكم خليكم ملتزمين زي أول يوم، علشان مفيش أي حاجة تغيرت، الوباء لسة موجود، والناس لسة بتعيا ولسة في ناس بتموت ربنا يرحمهم ويسترها معانا كلنا ويشفي كل مريض".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين غيث توجه رسالة لمتابعيها بشأن كورونا: الوباء لسه موجود وفي ناس بتموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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