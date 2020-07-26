شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة جميع النزلاء بعد هروب جماعي من سجن جنوب إفريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا اليوم الأحد إنه تمت إعادة القبض على جميع السجناء الـ68 الذين فروا من سجن بالقرب من كيب تاون، وذلك بعد عملية مطاردة واسعة النطاق.

وقالت المؤسسات الإصلاحية في بيان إن عددا من السجناء تغلبوا على ثلاثة حراس أثناء ممارستهم للرياضة يوم الجمعة، حيث سلبوهم المفاتيح وحبسوهم في زنزانة.

وفي وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع، قالت شرطة جنوب إفريقيا إن 69 سجينا فروا. وأدركت السلطات في وقت لاحق أن أحدهم بقي بالفعل في المنشأة.

وقام الهاربون بفتح زنازين أخرى قبل أن يفروا عبر المدخل الرئيسي والسطح. وفي وقت الهروب كان هناك 451 نزيلا و20 حارسا في السجن.

وخلال الحادث، أصيب تسعة من مسؤولي السجن بجروح طفيفة وكدمات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إعادة جميع النزلاء بعد هروب جماعي من سجن جنوب إفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.