الامارات | فيسبوك "تجرّب" إلغاء زر "اللايك" من صفحات الشركات والمشاهير

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد متخصصون في متابعة مواقع الإنترنت قيام شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك باختبار تصميم جديد لصفحات بعض المشاهير والشركات التي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق فيسبوك للأجهزة المحمولة. وتستهدف الفكرة الجديدة إلغاء زر "أعجبني" وعدد الإعجابات من صفحات المشاهير والشركات بهدف التركيز بصورة أكبر على أعداد متابعي الصفحة وليس على أنماط التفاعل معها.

وبحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن التصميم الجديد يستهدف تسهيل رؤية مستخدمي موقع فيسبوك لأرقام الدخول إلى الصفحات بشكل أكثر دقة.

ويشير عداد المتابعة إلى عدد الاشخاص الذين تظهر المشاركات المنشورة على الصفحة على صفحاتهم الشخصية، في حين يمكن أن يقوم أي مستخدم بنقر زر أعجبني دون أن يعود إلى متابعة هذه الصفحة مرة أخرى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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