الامارات | القرية العالمية تعلن موعد انطلاقها.. وتَعِد الزوار بموسم حافل بالمفآجات

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تعلن موعد انطلاقها.. وتَعِد الزوار بموسم حافل بالمفآجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أن موسمها الـ25 سينطلق في 25 أكتوبر المقبل، لتعود لاستقبال ضيوفها وزوارها على مدار 25 أسبوعاً، في إطار احتفالها بيوبيلها الفضي، مع باقة متنوعة من البرامج والعروض الثقافية والترفيهية التي تتناسب مع أذواق جميع ضيوفها.

ووعدت القرية العالمية ضيوفها بموسم حافل بالمفآجات ومتميز عن باقي المواسم ضمن بيئة عائلية مليئة بالمتعة والإثارة، وتجارب تسوق استثنائية، إضافة إلى فرصة استكشاف حضارات وثقافات شعوب العالم، وتجربة أصناف جديدة من المأكولات من مختلف الدول، بالإضافة إلى الاستمتاع بالجولات والألعاب الترفيهية الفريدة مع بعض الإضافات الجديدة لعشاق المغامرات، والتجارب التعليمية والترفيهية.

وقال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «يبعث إعلان موعد انطلاق الموسم الـ25 برسالة غاية في الأهمية في ظل ما يشهده العالم من ظروف وتحديات تتماشى مع رسالة دولة الإمارات في حرصها على تخطي هذه الأزمة واستمرارية النشاطات المعتادة. وتفخر القرية بدورها الحيوي في دعم عودة الأعمال والأنشطة الترفيهية والتجارية إلى طبيعتها في جميع أنحاء الدولة».

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وأضاف أنوهي: «تعمل جميع فرقنا بكل تفانٍ والتزام لجعل هذا الموسم مختلفاً ومميزاً في كل جوانبه، وتحرص دائماً على تطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة المحلية والدولية، لتغدو مثالاً يحتذى به في قطاع الترفيه. وسيتمكن الضيوف من تجربة خدمات وحلول جديدة تثري زيارتهم وتضمن راحتهم مثل وسائل الدفع الذكية في جميع منافذ القرية العالمية».

وتستمر فعاليات الموسم الجديد على مدى 25 أسبوعاً، مما يعني أنه سيمتد ليشمل أول أسبوع من شهر رمضان المبارك وذلك للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، ما يوفر فرصة للضيوف للاستماع بتسوق المنتجات الرمضانية والعديد من المأكولات العالمية خلال أوقات الإفطار والسحور في أجواء مميزة في الهواء الطلق.



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