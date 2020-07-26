الامارات | حتى «الجينز» ينضم إلى حرب «كورونا»!.. يطلّ بطبقة تحمي من الفيروسات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحدى العلامات عن جينز جديد محمي بطبقة خاصة للحماية من فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع شركة المنسوجات HeiQ. وقالت علامة DL1961 إن شركة HeiQ تطور تقنية مضادة للفيروسات تمنع انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الملابس؛ إذ تشكل هذه التقنية طبقة حامية على سطح الجينز للحماية من البكتيريا والجراثيم، علماً بأن الجينز يظل محتفظاً بطبقة الحماية هذه حتى 30 مرة غسيل. ومن المقرر إطلاق الجينز الجديد المضاد لكورونا مطلع أكتوبر المقبل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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