الامارات | روبوت عملاق طوله 18 متراً.. يتعلَّم المشي

شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت عملاق طوله 18 متراً.. يتعلَّم المشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صمم مهندسون في اليابان روبوتًا عملاقًا يتجاوز طوله 18 مترًا، يشبه الروبوتات التي تظهر في سلسلة الرسوم المتحركة كاندام.

وعلى الرغم من تباطؤ صنع هذا الروبوت بسبب فيروس كورونا المستجد، يبدو أن التقدم مستمر، حسب «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، حيث أظهر مقطع فيديو حديث تحرك الروبوت في أولى خطواته دون تركيب رأسه.

ولم يوضّح المصدر مدة العملية، إذ تبدو اللقطات مسرَّعة. ويرفع الروبوت ساقه اليمنى، لكنه لا يضع عليها وزنه في مقطع الفيديو، ما يعني أنه على الأرجح مجرد اختبار للمشي مستقبلًا.

وسيكون وزن الروبوت كله مع الرأس نحو 25 طنًا، وستكون درجة حرية حركته 24 درجة، ما يعني أنه سيستطيع المشي في أي مكان تقريبًا.

وستكون له أيدٍ بإبهام وأصابع مفصّلة بالكامل. وسيكون طول كل يد، من طرف الأصابع إلى الرسغ، نحو مترين.

وكانت الشركة المصممة، كاندام فاكتوري يوكوهاما، تخطط لعرض الروبوت للجمهور في أكتوبر من العام الجاري، وفقًا لموقعها الرسمي على الإنترنت، لكنها أجلت ذلك العرض بسبب جائحة فيروس كورونا.



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