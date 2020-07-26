فيديو.. عاصي الحلاني يوثق لحظة تقبيل زوجته له: "أخذتها بالإكراه"

علاقات و مجتمع

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه بمقطع فيديو من احتفاله بطرح كليبة "رجعتيني لبدايتي" وسط أصدقائه وبحضور زوجته، عبر حسابه بإنستجرام.

ووثق "الحلاني"، لحظة تقبيل زوجته له وسط أصدقائه، وحين أراد إنهاء القبلة، استمرت زوجته في تقبيله مرة أخرى، معلقًا على الفيديو: "الله يديم الفرح عليكم، بس للحقيقة خجلتني، قبلة بالإكراه".

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وتصدر عاصي التريند في لبنان، بكليب أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي"، بعد ساعات من طرح الكليب بمشاركة زوجته في احتفالهما بعيد زواجهما الـ25.

كان "الحلاني"، طرح منذ عدة أسابيع "بعشقك" وهي أغنيته المصرية التى سيتم طرحها في الألبوم الجديد.

ونشر "الحلاني" أغنية "رجعتيني لبدايتي"، رفقة بوسترها على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا: "بصوته الرائع يغني فارس الغناء عاصي الحلاني.. بكل حب لزوجته.. رجعتيني لبدايتي".