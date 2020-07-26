علاقات و مجتمع
شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه بمقطع فيديو من احتفاله بطرح كليبة "رجعتيني لبدايتي" وسط أصدقائه وبحضور زوجته، عبر حسابه بإنستجرام.
ووثق "الحلاني"، لحظة تقبيل زوجته له وسط أصدقائه، وحين أراد إنهاء القبلة، استمرت زوجته في تقبيله مرة أخرى، معلقًا على الفيديو: "الله يديم الفرح عليكم، بس للحقيقة خجلتني، قبلة بالإكراه".
وتصدر عاصي التريند في لبنان، بكليب أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي"، بعد ساعات من طرح الكليب بمشاركة زوجته في احتفالهما بعيد زواجهما الـ25.
كان "الحلاني"، طرح منذ عدة أسابيع "بعشقك" وهي أغنيته المصرية التى سيتم طرحها في الألبوم الجديد.
ونشر "الحلاني" أغنية "رجعتيني لبدايتي"، رفقة بوسترها على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلا: "بصوته الرائع يغني فارس الغناء عاصي الحلاني.. بكل حب لزوجته.. رجعتيني لبدايتي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عاصي الحلاني يوثق لحظة تقبيل زوجته له: "أخذتها بالإكراه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.