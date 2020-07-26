"إيسو" تؤسس جروب لتشجيع السيدات على رياضة المشي: بنمشي كل يوم ساعة

علاقات و مجتمع

4 سنوات تفكر في كيفية استغلال أوقات فراغ بعض السيدات في ممارسة رياضة يحتاج لها الجميع وهى رياضة المشى، حتى تقرر إنشاء أول جروب مشي للسيدات Run With Esso بالشيخ زايد.

وسائل مختلفة للتحفيز اتبعتها إيناس سعد الشهيرة "إيسو"، حتى تشجع غيرها على ممارسة رياضة المشى بالشارع بدون الحاجة إلى دفع تكاليف الجيم الباهظة، "بدأ الجروب بخمس سيدات، واليوم أصبح هناك أكثر من 5000 عضوة في الجروب على صفحات السوشيال ميديا، أعمل من خلالهم على تحفيز السيدات على الخروج لممارسة الرياضة".

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بعد ازدياد عدد السيدات قررت التفكير في شعار يرمز لهن، "صممت لوجو يعبر عن الجروب ويونيفورم بلون خاص للجروب، ومعانا سيدات من 6 أكتوبر، ميدان لبنان، مصر الجديدة، عندنا جروب صباحى ومسائى وبنمشى يوميا لمدة ساعة بما يعادل 5 كيلو".

جوائز مختلفة تقدمها "ايسو"، "بيتم وزن السيدات أول شهر وتنظيم حفلة شهرية كبيرة خاصة بالجروب لتكريم أكثر سيدة خست خلال الشهر بنعملها حفلة كبيرة ونحتفل بيها وبتكسب هدية قيمة".

لم يقتصر الجروب على تشجيع السيدات على ممارسة رياضة المشى، بل شمل نشاطا خيريا، "كل شهر بنتجمع وبنروح لإحدى دور الأيتام أو المسنين أو نعمل حملة لإفطار عمال النظافة بالإضافة لحملات إفطار صائم خلال أيام شهر رمضان المبارك".