فتيات يلجأن إلى تأجيل حفل الزفاف خوفا من كورونا

علاقات و مجتمع

"فرحنا اضرب في العيد" عبارة واحدة ترددها الفتيات بعد تأجيل حفل زفافهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى يكون التأجيل هو قرار بعضهن في ظل جائحة كورونا، ورغم تقليص عدد ساعات الحظر إلا أن أزمة عدم إعادة فتح قاعات الأفراح ما زالت مستمرة.

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نهى: حتى لو القاعات اتفتحت.. هأجل الفرح لحد ما أزمة كورونا تنتهى

رفضت نهى حمدى، 26 عامًا، إقامة حفل زفافها إلا بعد انتهاء أزمة كورونا نهائيا وعدم ظهور حالات جديدة، "هأجل فرحى لأجل غير مسمى لانى مش هقدر أتجوز من غير فرح وده أضمن حل في ظل فيروس كورونا".

غادة: الأفراح اضربت والمنتشر دلوقتى الأونلاين

لم تختلف وجهة نظر غادة أشرف، 25 عامًا، التي رفضت إقامة حفل زفافها إلا بعد انتهاء جائحة كورونا، "دلوقتى المنتشر الأفراح الأونلاين بسبب ظروف كورونا، بس أنا قررت أستنى لما تنتهى أزمة كورونا وترجع كل حاجة زي الأول"، مضيفة أثناء حديثها لـ "هُن"، "دلوقتى أنسب حاجة الأفراح في أماكن مفتوحة وبأقل كثافة عددية".

مها: هعمل فرحى أونلاين

رفضت مها خالد، 28 عامًا، تأجيل حفل زفافها، "قررت أعمل فرحى أونلاين بعد إغلاق القاعات منعا للتجمعات سواء في البيت أو بقاعات الأفراح"، متابعة: "الفرحة بتكون في القلب مش لازم تجمعات حتى لو عدد الحالات المصابة بيقل".