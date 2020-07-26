طريقة عمل شرائح التوست بالقشطة والموز

حضري لأسرتك شرائح التوست بالقشطة والموز، كحلوى جديدة ومختلة فضلًا عن إنها شهية ومليئة بالعناصر الغذائية، وإليكِ الطريقة.

المكونات

شرائح توست أبيض

علبة قشطة

2 موزة حلقات

3 بيضات

رشة فانيليا

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دقيق وبقسماط للتغليف

زيت للقلي

شربات

فول سوداني محمص مجروش

طريقة عمل توست بالقشطة والموز

في وعاء، اخلطي القشطة وحلقات الموز

توضع على التوست طبقة من الخليط، وتوضع طبقة أخرى من التوست

ادهني أطراف التوست بخليط دقيق وماء

في وعاء يقلب البيض المخفوق مع الفانيليا، ويغمس فيه التوست، ثم توضع في البقسماط المضاف له دقيق

تقلى في زيت، ثم يضاف لها الشربات الخفيف وتصفي

يزين بالفول السوداني